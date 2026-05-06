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Paris Saint Germain

VIDEO - Bayern Múnich se durmió y Dembéle anotó; ventaja para PSG

París Saint Germain abrió el marcador en el partido de vuelta de la semifinal en la Champions League.
Daniel Zabala
Dembélé abrió el marcador para PSG contra Bayern Múnich
Dembélé abrió el marcador para PSG contra Bayern Múnich // AFP

París Saint Germain aprovechó la pasividad defensiva de Bayern Múnich y en su primera aproximación abrió el marcador en el partido de vuelta de la serie semifinal en la Champions League.

En el minuto 3, Khvicha Kvaratskhelia aprovechó un pase largo al espacio para iniciar una rápida cabalgata, la cual no pudo igualar Upamecano.

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Kvaratskhelia transportó con tranquilidad hasta entrar al área, en donde tuvo tiempo para levantar la cabeza y lanzar un pase a ras de piso al segundo palo en donde apareció solo y sin marca Ousmane Dembélé.

El atacante francés no fue presionado y con un certero remate mandó el esférico al fondo de la red.

PSG se acerca a la final

Con el gol de Ousmane Dembélé en el partido de vuelta de la serie semifinal de la Champions League, el PSG aumentó su ventaja en el marcador global.

Los franceses se imponen 6-4, teniendo en cuenta que en el duelo de ida ganaron con un cerrado 5-4.

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