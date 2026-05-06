¿Qué tan cerca estuvo Luis Díaz de River? Esto reveló un exdirectivo del club

Luis Díaz se lleva las miradas, elogios y todos los focos del entorno del fútbol mundial. Su llegada al Bayern Múnich fue un punto de inflexión en su carrera, pues en esta temporada, se ha destacado y sus números lo respaldan: es un fichaje de clase mundial y ha tenido su mejor temporada goleadora en toda su carrera.

Si bien es cierto que en Porto y Liverpool se destacó, se ganó el cariño de esas respectivas hinchadas, no hay punto de comparación con su rendimiento actual en Alemania. Los lamentos en Anfield se han emitido durante toda la temporada, entre leyendas, exjugadores y el entorno del club han llegado a un punto en común: fue un error que Liverpool vendiera a Luis Díaz, más por los resultados y el nivel de los refuerzos.

Las historias sobre Luis Díaz van más allá de lo reciente y de su formación en el Barranquilla y Junior. Es de conocimiento público que antes de su salida al fútbol portugués, River Plate estuvo interesado en sus servicios, pero por temas económicos, prefirieron no fichar al colombiano, quien llegó a Porto y demostró que valía todo su potencial en euros.

El interés que tuvo River Plate por contratar a Luis Díaz

En el 2019, Luis Díaz ya era la sensación del Junior de Barranquilla. Estuvo en la Copa América del 2019 con la Selección Colombia y su salida del fútbol colombiano es inminente. Uno de los clubes que estuvo interesado en el colombiano fue River Plate y su expresidente, Rodolfo D’Onofrio, reveló como fueron esos acercamientos para ficharlo, en charla con La Página Millonaria.

Esto dijo el exdirigente “A Gallardo le encantaba Luis Díaz, pero no pudimos, no solamente por plata, sino porque ya al jugador lo habían llamado de Europa y cuando a un jugador lo llaman de Europa en momentos iniciales es difícil. Ese un jugador extraordinario que podría haber sido en River”.

Lea también Luis Díaz, el arma del Bayern para remontar ante PSG en semifinales de Champions

¿Qué le resta a Luis Díaz en esta temporada con el Bayern Múnich?

A falta de definir el cruce de las semifinales de la Champions League vs. PSG, Luis Díaz y Bayern Múnich enfrentarán por la Bundesliga al Wolfsburgo y Colonia, para enfocarse en la final de la Copa Alemania ante Stuttgart.