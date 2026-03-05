[VIDEO] “Bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi": Donald Trump

El astro argentino Lionel Messi protagonizó este jueves una jornada especial en Estados Unidos con su primera visita oficial a la Casa Blanca. El capitán de Inter Miami participó en una recepción ofrecida por el presidente Donald Trump para celebrar el título del club en la temporada 2025 de la Major League Soccer (MLS).

Primera visita oficial del capitán de la selección argentina Lionel Messi a la residencia presidencial de Donald Trump

El acto marcó un momento simbólico, fue el primer encuentro cara a cara entre el mandatario estadounidense y el campeón del mundo con Argentina. Ambos coincidieron previamente en el American Business Forum celebrado en Miami el pasado noviembre, evento en el que también participaron figuras como el presidente argentino Javier Milei, el actor Will Smith, el titular de la FIFA Gianni Infantino y los extenistas Serena Williams y Rafael Nadal.

La visita también tiene un valor simbólico adicional para Messi, quien en enero de 2025 fue distinguido con la Medalla Presidencial de la Libertad durante la presidencia de Joe Biden, aunque no pudo asistir a la ceremonia por compromisos deportivos.

Tras el evento protocolario, Inter Miami continuará su agenda en la liga estadounidense y este sábado enfrentará a D.C. United en el Audi Field de Washington por la tercera jornada de la temporada.

El acto se realizó en el Despacho Oval y marcó la primera visita oficial del capitán de la selección argentina a la residencia presidencial desde su llegada al fútbol estadounidense. Durante la ceremonia, Trump destacó el impacto del delantero en el crecimiento del deporte en el país y celebró el título conseguido por el equipo de Miami tras imponerse en la final de la liga.

En la recepción también estuvieron presentes figuras del plantel como Luis Suárez, Rodrigo De Paul y el entrenador Javier Mascherano

“Bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi”, expresó el mandatario, quien también reveló que su hijo Barron es un gran admirador del futbolista argentino.

La visita se produce además en un contexto clave para el fútbol en Norteamérica, de cara al Mundial de 2026 que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.