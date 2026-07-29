[Video] Cachetadón y expulsión de Cabezas Hurtado en la eliminación de Tolima

El partido entre Deportes Tolima y Deportes Quindío, correspondiente a la fase 1B de la Copa BetPlay, fue un auténtico vaivén de emociones desde los primeros minutos cuando Tolima se quedó con 10 jugadores.

Los golees comenzaron a llegar y en el minuto 70 una polémica jugada en la que el delantero Jorge Cabezas Hurtado fue expulsado tras protagonizar un escandaloso incidente con un rival que cambió el desarrollo del compromiso.

VIDEO: Cabezas Hurtado no se contuvo y le dio cachetadón a un rival

El partido entre Tolima y Quindío se llevó a cabo en el Estadio Centenario y fue testigo de un auténtico partidazo que contó con igualdad en el marcador global tras una destacada actuación del equipo dirigido por Harold Rivera.

Las emociones comenzaron desde el minuto 3 con la expulsión de Ortega, el portero del 'pijao', pero esto no detuvo a Tolima y consiguió irse arriba en el marcador al finalizar de la primera parte con gol de Edwar López.

Sin embargo, Quindío despertó y en el minuto 64 encontró el gol del empate parcial que los acercó en el global y luego llegó una jugada que sin duda alguna los favoreció de gran manera, la expulsión de Cabezas Hurtado.

La acción se produjo en medio de una disputa por la posesión del balón dentro del área de Quindío, en donde Cabezas Hurtado golpeó con una cachetada a un futbolista del conjunto quindiano, una conducta que el cuerpo arbitral no perdonó y reaccionó de inmediato con la tarjeta roja.

¿Contra quién jugará Quindío los octavos de final de la Copa Betplay?

El conjunto 'cafetero' logró una inesperada clasificación ante Tolima al vencerlo desde el punto blanco con un marcador de 4-2.

Ahora el siguiente reto de Harold Rivera será enfrentándose a Llaneros en los octavos de final.