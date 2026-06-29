VIDEO - Casemiro empató el partido contra Japón con certero cabezazo

Cuando la presión comenzaba a crecer sobre Brasil y el tiempo avanzaba con la ventaja parcial de Japón, apareció la experiencia de Casemiro para devolver la tranquilidad a la 'Canarinha'.

El experimentado mediocampista se encargó de empatar el compromiso sobre el minuto 55, un tanto que ilusiona en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y que cambió por completo el rumbo de un compromiso que hasta ese momento favorecía al conjunto asiático.

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Brasil había recibido un duro golpe en la primera mitad con el tanto de Kaishu Sano al minuto 29, una anotación que sorprendió al equipo dirigido por Carlo Ancelotti y obligó a modificar el planteamiento para la segunda parte.

Con la necesidad de reaccionar, los sudamericanos salieron al complemento con una actitud mucho más ofensiva, pero en donde el italiano también se vio obligado a realizar cambios en la titular para poder adelantar sus líneas y ejercer una presión más intensa sobre la defensa japonesa.

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Tras el intenso dominio de la pelota finalmente logró encontrar la recompensa sobre los 55 minutos tras una jugada elaborada en campo rival de Japón, en donde balón terminó en la cabeza de Casemiro, quien apareció en el momento indicado para definir con precisión y vencer al arquero Zion Suzuki.

Un centro perfecto de Magalhaes desde afuera del área terminó en el segundo palo de la portería de Japón, en donde se encontraba el ex mediocampista del Real Madrid para sacar un potente remate de cabeza.

¿Contra quien jugaría el ganador de Japón o Brasil?

Llegaron las definiciones definitivas de la Copa Mundial y de los 32 equipos que consiguieron clasificar solo 16 de ellos estarán en los octavos de final.

Por el momento es la Selección de Japón una de las que estaría escribiendo su nombre en la siguiente fase, en la cual se enfrentaría contra Noruega o Costa de Marfil, las cuales jugarán el martes 30 de junio.