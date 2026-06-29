VIDEO - Japón está dejando sin Mundial a Brasil con golazo a los 30 minutos

Iniciaron de buena manera los dieciseisavos de final de la Copa Mundial, los cuales fueron inaugurados por la Selección de Sudáfrica y de Canadá, pero ahora el momento de robarse el protagonismo llegó para Japón y Brasil.

Este era uno de los partidos más esperados de la nueva instancia y comenzó a dar emociones desde los primeros momentos, ya que durante la primera parte del encuentro se dio el gran golpe de Japón al abrir el marcador frente a Brasil con un tanto de Kaishu Sano en el minuto 29.

VIDEO: Japón se puso arriba en el marcador ante Brasil

Cuando la escuadra comandada por Carlo Ancelotti era quien dominaba la posesión del balón y parecía estar más cerca de encontrar el primer gol, el conjunto dirigido por Hajime Moriyasu aprovechó una oportunidad para silenciar el estadio y poner contra las cuerdas a uno de los grandes favoritos al título.

Vinícius Júnior, Lucas Paquetá y Bruno Guimarães fueron los más activos en el frente ofensivo, mientras Japón esperaba con orden, replegado y buscando sorprender mediante rápidas transiciones.

Sin embargo, la estrategia japonesa del contraataque terminó dando resultado al minuto 29 tras una recuperación en la mitad del campo y una veloz salida al ataque, en donde Kaishu Sano apareció para culminar la acción con una definición que dejó sin opciones al arquero Alisson.

El mediocampista aprovechó los espacios que dejó la defensa brasileña y desató la celebración de los aficionados japoneses, conscientes de la importancia del tanto en un compromiso de eliminación directa.

¿Contra quien jugaría el ganador de Japón o Brasil?

Llegaron las definiciones definitivas de la Copa Mundial y de los 32 equipos que consiguieron clasificar solo 16 de ellos estarán en los octavos de final.

Por el momento es la Selección de Japón una de las que estaría escribiendo su nombre en la siguiente fase, en la cual se enfrentaría contra Noruega o Costa de Marfil, las cuales jugarán el martes 30 de junio.