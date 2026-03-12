[VIDEO] Chiqui Tapia, en los Tribunales para declarar: juicio por 13 millones de dólares

La llegada de Claudio Tapia a los tribunales federales de Retiro estuvo marcada por el desorden y la presión mediática. El dirigente arribó cerca de las 10:55 de la mañana en Argentina de este jueves para declarar en una causa judicial que investiga a la Asociación del Fútbol Argentino por una presunta retención indebida de tributos y aportes previsionales.

Según asegura el diario Ole, Tapia descendió de una camioneta blanca frente a los tribunales de la Avenida de los Inmigrantes y, en medio de una multitud de periodistas y camarógrafos, el corralito policial dispuesto para ordenar el acceso terminó cediendo ante la presión.

El presidente de la AFA se presentó finalmente ante el juez Diego Amarante

“Por favor, por favor, me dejan pasar”, alcanzó a decir el dirigente mientras intentaba abrirse paso entre los micrófonos antes de ingresar al edificio judicial. El presidente de la AFA se presentó finalmente ante el juez Diego Amarante luego de que un cambio de abogado postergara una semana su declaración indagatoria.

Su comparecencia es la última dentro de la ronda de citaciones en la causa, por la que también ya declararon el gerente general Gustavo Lorenzo, el actual secretario general Cristian Malaspina, el ex secretario Víctor Blanco y el tesorero Pablo Toviggino, considerado uno de los principales colaboradores de Tapia.

Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación de Fútbol de Argentina (AFA), ya compareció ante la Justicia por la causa en la que se investiga a la organización por el delito de retención ilegal de aportes previsionales y otros tributos.

Dirigentes habrían retenido tributos y contribuciones de la seguridad social

La investigación se originó a partir de una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI), dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que reclama aportes impagos por un monto que supera los 19.000 millones de pesos (alrededor de 13 millones de dólares) correspondientes a los últimos dos años.

Según la denuncia, los responsables de la AFA “habrían retenido tributos y contribuciones de la seguridad social y no lo habrían depositado luego de operado el plazo de treinta días corridos del vencimiento legal”, por importes que superan el umbral de punibilidad previsto en el Régimen Penal Tributario.

"Desde nuestra perspectiva jurídica, la conducta que se intenta investigar es atípica, es decir, no configura delito alguno", dijo a EFE Gregorio Dalbón, abogado vinculado a la defensa institucional de la AFA, que añadió: "Por eso sostenemos con claridad que la AFA no ha cometido ningún delito, y confiamos en que, a medida que avance el proceso, esa circunstancia quedará plenamente demostrada".

Tensión entre el Gobierno argentino y la AFA: Juez, denunciado por supuestas dádivas

"También hemos manifestado preocupación por algunas decisiones procesales adoptadas en el expediente. El juez Diego Amarante fue denunciado por presuntos hechos vinculados a dádivas y, además, dispuso medidas restrictivas como la prohibición de salida del país para el presidente de la AFA antes incluso de convocarlo a prestar declaración indagatoria, lo que genera un lógico temor de parcialidad", agregó Dalbón.

En rechazo a la investigación judicial, la comisión directiva de AFA decidió suspender los partidos de todas las divisiones profesionales del país del 5 al 8 de marzo.

La tensión entre el Gobierno argentino y la AFA -cuyos líderes están en las antípodas ideológicas- lleva más de un año y se disparó por la intención del Ejecutivo de Javier Milei de avanzar con un modelo de sociedades anónimas deportivas en el fútbol del país, algo que rechazó de plano la entidad rectora y la mayoría de los clubes.