[VIDEO] Colombia empieza a sufrir y recibe el primer gol de Venezuela

La fecha 5 de la Liga de Naciones comenzó bastante movida y con resultados bastante sorpresivos que empiezan a causar movimientos en la tabla de posiciones, en especial por lo que está ocurriendo en el Estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali, en donde ya Colombia comenzó perdiendo ante Venezuela de manera muy temprana.

La 'tricolor' comenzó una nueva jornada con la obligación de hacer respetar su casa y llevarse tres puntos que le permitieran volver a entrar en la zona de clasificación al Mundial, pero la 'vinotinto' tenía otros planes y anotó el primer tanto de la noche.

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Venezuela pegó primero en el marcador ante Colombia

Angelo Marsiglia no se guardó nada y conformó un 11 inicial de alto nivel en donde hay figuras de talla internacional como Linda Caicedo, Leicy Santos y Manuela Pavi para hacerle frente a la 'vinotinto' y vulnerar su zona defensiva.

Este es un choque directo por la parte alta de la tabla, ya que Venezuela llega como líder con 8 puntos, mientras que Colombia ocupa la cuarta posición con 7 unidades.

La 'vinotinto' claramente no cedería terreno tan fácilmente y buscaría proteger la cima de la tabla de posiciones, por lo que saltaron al terreno de juego del Pascual Guerrero presionando desde el primer momento y convirtieron el gol sobre el minuto 10 desde un tiro de esquina que ejecutó Deyna Castellanos y que convirtió Verónica Herrera.

Sin embargo, la emoción venezolana duró poco, ya que Colombia logró empatar contados minutos después tras una falta sobre Manuela Vanegas dentro del área que la juez central decretó como penal, el cual terminó ejecutando y convirtiendo Leicy Santos.

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Colombia vs Venezuela: cómo VER EN VIVO HOY viernes 10 de abril

El partido Colombia vs Venezuela por la quinta fecha de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol se disputará este viernes 10 de abril a partir de las 20:00 (hora local). El duelo se podrá ver en RCN, la App del Canal RCN y la señal de YouTube de Deportes RCN; y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 20:00

España: 02:00

Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 22:00

Chile, Bolivia y Venezuela: 21:00

Estados Unidos: 20:00 (D.C. y Florida) - 19:00 (Chicago) - 16:00 (Los Ángeles)

México: 19:00