Polilla Da Silva regresaría a dirigir en la Liga Betplay: ya habría acuerdo económico

Tras casi un año de inactividad por parte del experimentado estratega uruguayo, Jorge 'Polilla' Da Silva, vuelve a sonar en el Fútbol Profesional Colombiano para dirigir tras su desastrosa salida de América de Cali.

El semestre de apertura de la temporada 2026 ha traído consigo varios cambios en cuanto a las plantillas de jugadores, pero sobre todo en los cuerpos técnicos, los cuales fueron cambiando drásticamente con el pasar de las fechas, tal como ocurrió con Leonel Álvarez y en donde justamente llegaría a suplirlo 'Polilla' Da Silva.

Polilla Da Silva ya tendría acuerdo económico con Bucaramanga

Jorge 'Polilla' Da Silva hizo oficial su decisión de dejar el América de Cali en el cierre de la liga de apertura 2025. El entrenador uruguayo anunció antes del partido ante Independiente Medellín que se marcharía del cuadro 'escarlata' después del duelo de la última fecha de los Cuadrangulares y no seguirá para el siguiente semestre.

“He tomado una decisión más allá de lo que el club pueda decidir. Hemos decidido por parte del cuerpo técnico dar por finalizado nuestro vínculo con el club y ver qué otras opciones puede haber para seguir trabajando y desearle lo mejor a América, como siempre”, apuntó inicialmente el 'Polilla'.

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Desde entonces, el uruguayo se desvinculó del mundo del fútbol aunque por un buen tiempo sonó para volver a dirigir a varios equipos, en especial del FPC, que es en donde más se ha afianzado y dado a conocer, tanto como jugador como director técnico.

Sin embargo, finalmente habría llegado una oferta decisiva, la cual sería por parte de Atlético Bucaramanga, ya que no seguiría contando con Leonel Álvarez.

Según se dio a conocer, 'Polilla' ya habría entrado en negociaciones iniciales con las directivas del conjunto 'leopardo' y se habría llegado a un acuerdo económico que beneficia a ambas partes.

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Otros nombres que suenan para dirigir a Bucaramanga a parte de Polilla Da Silva

Por su parte, Alberto Gamero aparece como otra alternativa tras su reciente salida de Deportivo Cali, y cuenta con un importante respaldo en el fútbol colombiano gracias a sus títulos con Boyacá Chicó, Deportes Tolima y Millonarios FC.

Uno de los nombres que aparece en carpeta es el de Pablo Peirano, quien tuvo un paso reciente por Independiente Santa Fe, donde registró un rendimiento del 50,9 %, producto de 29 victorias, 20 empates y 21 derrotas en 70 compromisos dirigidos.

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¿Cómo le fue a Polilla Da Silva dirigiendo por última vez América en la Liga Betplay?

El estratega de 64 años arribó en el cierre del semestre de apertura 2024 a América de Cali tras su paso por la segunda división de Catar con Muaither FC. Este segundo ciclo con el conjunto 'escarlata' constó de 57 partidos, los cuales dejaron un saldo de 27 victorias, 20 empates y 10 derrotas.