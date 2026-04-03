VIDEO: Cristiano Ronaldo le da la vuelta al mundo con doblete en Al Nassr

Este viernes 3 de abril, por la liga de Arabia Saudita, Al Nassr recibió en su casa a Al Najma SC. El astro luso Cristiano Ronaldo fue titular en su club y colaboró para obtener la victoria.



El exjugador del Real Madrid de España y del Manchester United de Inglaterra marcó al minuto 56, desde el punto penal, y al minuto 73. Al Nassr es líder del torneo saudí con 70 puntos. Su principal perseguidor es Al Hilal, con 64 unidades.

El primero de penal

El primer tanto del portugués, que enfrentará a la Selección Colombia en el Mundial FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, como bien se mencionó, fue desde los doce pasos.



Cristiano, como es habitual antes de cada cobro, hizo su ritual. Respiró profundamente, luego centró su mirada en un punto fijo y, tras el silbato del juez central, cobró. Ronaldo cruzó el balón y lo mandó al fondo de la red.

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El segundo gol

El segundo tanto del 'comandante' fue un golazo. La jugada empezó con un pase largo por la banda derecha. El exjugador de la Juventus de la Serie A de Italia, antes que lo habilitaran, dio unos pasos hacia su costado derecho y quedó totalmente solo.



Ya con la libertad, tuvo el tiempo de acomodar la pelota casi que en la parte alta de la zona izquierda de la portería rival. La esférica se fue al fondo de la red nuevamente y todo fue alegría en Al Nassr.

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Marcador final

El compromiso, al final, acabó 5 goles a 2 a favor del Al Nassr. Cristiano Ronaldo se pronunció tras el juego. "¡Qué bueno estar de vuelta! ¡Avanzamos juntos!", dijo el futbolista a través de su cuenta oficial de X.

Cristiano Ronaldo es considerado por muchos amantes del deporte rey como el mejor de todos los tiempos. En la élite se mantuvo mucho tiempo, junto al astro argentino Lionel Andrés Messi.



Los aficionados del portugués sueñan que este, en el Mundial FIFA 2026, pueda levantar el título. La tarea no será para nada sencilla, pero tampoco será imposible. Habrá que esperar para conocer qué sucederá.













