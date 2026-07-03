[Video] Croacia aumentó la ventaja ante Portugal pero el gol fue anulado

Croacia estuvo muy cerca de ampliar la diferencia frente a Portugal en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. Cuando el reloj marcaba los 56 minutos y el marcador estaba 1-0, los balcánicos llegaron nuevamente al fondo de la defensa lusa y enviaron el balón al fondo de la red.

La acción nació de una buena secuencia de pases que terminó con un servicio hacia atrás. El remate de primera intención terminó venciendo al arquero portugués y desató la celebración de los jugadores croatas, que ya festejaban el 2-0 parcial.

Video del gol anulado de Croacia a Portugal

Sin embargo, la alegría duró apenas unos segundos. El asistente levantó la banderola al considerar que el futbolista que recibió el pase previo se encontraba en posición adelantada al inicio de la jugada, decisión que invalidó inmediatamente la anotación.

De esta manera, el compromiso se mantuvo con ventaja mínima para Croacia, manteniendo con vida a una selección de Portugal que buscó reaccionar rápidamente en el Toronto Stadium.

Poco después también llegó la polémica sobre el arco croata. Cristiano Ronaldo alcanzó a celebrar el empate, pero la anotación del capitán portugués también fue anulada por fuera de lugar tras la revisión de la acción.

La insistencia de Portugal finalmente tuvo recompensa. Minutos más tarde, el árbitro sancionó un penalti a favor del conjunto dirigido por Roberto Martínez y desde los once pasos llegó el 1-1 parcial, devolviendo la igualdad a un partido que definía un cupo para los octavos de final del Mundial 2026.