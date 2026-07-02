🔴EN VIVO🔴La Suplente: Portugal vs Croacia | Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa con los dieciseisavos de final y este jueves 2 de julio llega uno de los partidos más esperados de esta instancia. Portugal y Croacia se enfrentan desde las 6:00 p. m. (hora de Colombia) en el Toronto Stadium, en un duelo que definirá al rival de España en los octavos de final.

Todas las reacciones a este compromiso podrán seguirse a través de La Suplente, el formato digital del Canal RCN en el que se reacciona en vivo a los partidos del Mundial. Además, el encuentro será transmitido por la señal principal del Canal RCN, su canal oficial de YouTube, la aplicación del canal y contará con el cubrimiento especial de DeportesRCN.com.

La Suplente - Portugal vs Croacia EN VIVO - RCN

El compromiso también tendrá un atractivo especial por el reencuentro de Cristiano Ronaldo y Luka Modrić. Los dos históricos futbolistas, que compartieron seis temporadas en el Real Madrid, volverán a verse las caras en un Mundial con el objetivo de mantener vivo el sueño de conquistar el único gran título que aún falta en sus exitosas carreras.

Portugal llega a esta llave luego de finalizar en el segundo lugar de su grupo, por detrás de Colombia. El equipo de Roberto Martínez alternó una goleada sobre Uzbekistán con empates frente a República Democrática del Congo y la tricolor, resultados que dejaron algunas dudas sobre su funcionamiento colectivo.

Croacia, por su parte, también fue segunda de su zona, detrás de Inglaterra. El conjunto dirigido por Zlatko Dalić consiguió recuperarse de un inicio complicado gracias a sus triunfos sobre Panamá y Ghana, este último con una nueva actuación destacada de Luka Modrić.

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Se espera un ambiente especial en el Toronto Stadium, donde las comunidades portuguesa y croata prometen convertir las tribunas en un auténtico espectáculo para acompañar a dos selecciones que buscarán seguir con vida en la Copa del Mundo.