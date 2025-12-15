[Video] Palmeiras huele a café; cuatro colombianas celebraron tetracampeonato

Este domingo 14 de diciembre se llevó a cabo el partido de vuelta de la final del Campeonato Paulista Femenino, donde el Palmeiras enfrentaba a Corinthians buscando el cuarto título de su historia, algo que terminaría consiguiendo.

El ‘Verdao’ donde militan cuatro futbolistas colombianas (Yorelí Rincón, Greicy Landázury, Ana María Guzmán y Katherine Tapia), aprovechó el 5-1 obtenido en el juego de ida y pese a la derrota 1-0 en este partido de vuelta, logró llevarse la serie y celebrar el título en el Estadio Canindé de Sao Paulo, Brasil.

Palmeiras tetracampeón con 4 futbolistas colombianas

El equipo dirigido por la entrenadora Rosana Augusto celebró el segundo Campeonato Paulista Femenino de manera consecutiva y el cuarto de su historia luego de los obtenidos en 2001, 2022 y 2024, demostrando así su dominio en los últimos años jugando en el balompié brasileño.

El Palmeiras obtuvo también su tercer título en esta temporada (Copa do Brasil y la Brasil Ladies Cup), equipo que recordemos tuvo el arribo de la mediocampista Greicy Landazury en febrero de este 2025, como también la llegada de la defensa Ana María Guzmán, que se fue cedida por parte del Bayern Múnich en julio pasado.

Las colombianas y su celebración en el título de Palmeiras

La cuenta de Instagram de Palmeiras Femenino compartió videos de sus jugadoras celebrando el tetracampeonato, en varios de ellos aparecieron las cafeteras (junto a la ecuatoriana Joselyn Espinales) mostrando su alegría y bailando al ritmo de Top Diesel de Beéle, popular cantante colombiano.

De igual manera, en otros videos se observa a Yorelí Rincón y a la arquera Katherine Tapia celebrando lo que para ellas fue el segundo Campeonato Paulista Femenino con la camiseta de Palmeiras, recordando que la delantera llegó al ‘Verdao’ en agosto de 2024, mientras que la guardameta de la Selección Colombia femenina juega allí desde 2023.