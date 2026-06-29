VIDEO - Suzuki voló y salvó a Japón tras potente remate de Brasil

La Selección de Japón consiguió irse a los camerinos con una victoria en el bolsillo que consiguió en el primer tiempo con la anotación de Sano sobre el minuto 29.

Sin embargo, en la segunda parte del compromiso todo cambió dentro del terreno de juego y dejó a una selección de Brasil más ofensiva, que salió a presionar en busca del empate, pero el arquero Zion Suzuki protagonizó una de las intervenciones más espectaculares del partido para mantener la ventaja parcial.

VIDEO: Suzuki salvó a Japón tras fuerte remate de Brasil

Al minuto 51 del compromiso que se llevaba a acabo en el Estadio de Houston frente a Japón por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el guardameta asiático evitó el gol de Bruno Guimarães con una extraordinaria atajada que mantuvo el 1-0 parcial a favor del conjunto asiático durante algunos minutos más.

La selección brasileña había salido a la parte complementaria con algunos cambios en la titular, pero también con una actitud completamente diferente para el segundo tiempo después de marcharse al descanso en desventaja por el gol de Kaishu Sano en el minuto 29.

La ocasión más clara llegó tan solo seis minutos después del reinicio, en donde apareció Bruno Guimarães, quien ganó la posición entre los defensores y conectó un potente cabezazo con dirección de gol.

Sin embargo, Suzuki reaccionó de manera brillante y se lanzó para desviar el balón y evitar que terminara en el fondo de la red. La intervención provocó la ovación de los aficionados japoneses y el gesto de incredulidad de los futbolistas brasileños, que ya celebraban lo que parecía ser la igualdad.