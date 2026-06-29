¿Queiroz quiere revancha vs Colombia? Falcao dio su veredicto para 16avos de final

En una fase como la de dieciseisavos de final, las selecciones que participan en esta instancia deben ser más cautelosos. Saben que quien pierda, ya no tendrá la oportunidad de seguir en el Mundial y eso es lo que inquieta a Colombia que selló el paso como líder y deberá enfrentar a Ghana que fue tercera del Grupo L.

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A Ghana le tocó tal vez un cuadro más difícil en la fase de grupos, pero lo sacó adelante con la victoria ante Panamá sobre la hora, el empate con Inglaterra sin goles y la derrota frente a Croacia. Sellaron la clasificación como un mejor tercero y quieren seguir haciendo historia de la mano de Carlos Queiroz.

Y es que, Carlos Queiroz llegó a la selección de Ghana en abril de 2026. Apenas necesitó dos meses de preparación para firmar un gran comienzo en la fase de grupos y ahora, enfrentar a Colombia. Este será un partido especial para el portugués por su pasado en la selección cafetera. De hecho, Radamel Falcao García se refirió a este encuentro que podría verlo como una revancha.

¿SED DE REVANCHA? CARLOS QUEIROZ SE VUELVE A VER CON COLOMBIA

Cuando salió José Néstor Pékerman de la Selección Colombia, Carlos Queiroz fue el encargado de tomar las riendas de un combinado nacional que había firmado grandes sensaciones en 2014 y 2018. Una nueva idea y un entrenador europeo que llegó a revolucionar el balompié colombiano.

Lo primero para Carlos Queiroz fue en la Copa América de 2019 e ilusionaba bastante por la victoria contra Argentina, Catar y Paraguay. En cuartos de final perdieron en penales contra Chile. En Eliminatorias arrancaron bien superando a Venezuela, empató con los australes. Sin embargo, todo se rompió en la tercera y cuarta fecha por las goleadas ante Uruguay en Barranquilla (0-3) y Ecuador (6-1).

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Salió mal de la Selección Colombia y afirmó que no hubo respaldo de la Federación Colombiana de Fútbol. Siete años después se volverán a ver las caras, esta vez como rivales. Falcao García habló en ESPN y dio sus precisiones sobre el duelo entre el portugués y Colombia.

Varios de los jugadores que están no alcanzaron a trabajar junto con Carlos Queiroz. Falcao sí y en ESPN afirmó que, “quizá más lo que pueda sentir Queiroz por enfrentar a algunos de estos jugadores es querer ganarle a toda costa por las maneras como se fue. Esa es mi apreciación. Va a jugarse el partido de su vida”.

En Colombia se utiliza el dicho ‘tiene sangre en el ojo’ señalando que la persona tiene una sed de revancha, o deseo porque llegue ese día para sacarse una espinita. Falcao también indicó que, “no lo llegué a conocer tan profundamente porque estuvo muy poco tiempo. Quizás por las formas en las que salió se puede decir que tiene sangre en el ojo”.

¿CUÁNDO SE JUEGA COLOMBIA VS GHANA EN EL MUNDIAL?

El partido entre Colombia y Ghana por los dieciseisavos de final será el último del calendario de esta fase. Por haber quedado primero de su grupo, a los colombianos les tocará jugar el viernes 3 de julio a partir de las 8:30 en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Quien gane este partido enfrentará en octavos de final al ganador de Suiza vs Argelia. Colombianos y ghaneses jugarán ya sabiendo el rival que tendrán en la siguiente instancia.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

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16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.