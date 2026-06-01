Video de la Selección de Senegal desató críticas sobre las canchas en Estados Unidos

A pocos días del inicio del Mundial de 2026, un video protagonizado por jugadores de Senegal encendió el debate en redes sociales sobre el estado de las canchas que recibirán la máxima cita del fútbol.

Las imágenes, difundidas el 31 de mayo, muestran a varios futbolistas africanos dejando caer el balón sobre el césped para observar su comportamiento y reaccionando con sorpresa ante la escasa altura del rebote.

La escena rápidamente se volvió viral y generó una ola de comentarios entre aficionados y analistas. Muchos interpretaron el video como una señal de posibles problemas en las superficies de juego o incluso con el balón oficial del torneo. Sin embargo, una revisión más detallada del contexto permite entender que la situación es más compleja de lo que parece.

Senegal y Estados Unidos jugaron en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte

Las imágenes fueron grabadas durante la preparación de Senegal para un partido amistoso frente a Estados Unidos en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte.

Aunque el Mundial está próximo a comenzar, este escenario no figura entre las sedes oficiales que albergarán encuentros de la Copa del Mundo, por lo que las condiciones observadas no necesariamente reflejan las que encontrarán las selecciones durante el certamen.

El debate también puso el foco sobre la adaptación de los estadios estadounidenses al fútbol. Muchos de estos recintos fueron construidos originalmente para la NFL y posteriormente acondicionados para cumplir con los estándares exigidos por la FIFA, incluyendo la instalación de césped natural y ajustes en las dimensiones de los terrenos de juego.

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Otro elemento que entró en discusión fue el nuevo balón oficial fabricado por Adidas. La pelota incorpora innovaciones tecnológicas, como un sensor interno para apoyar los sistemas arbitrales y una estructura diseñada para optimizar el rendimiento. Estas características pueden generar diferencias en el comportamiento habitual del balón y exigir un periodo de adaptación para los jugadores.

Por ahora, no existe evidencia concluyente que permita señalar un problema en las canchas mundialistas. Lo ocurrido con Senegal refleja cómo cada detalle es analizado bajo la lupa cuando se acerca el evento deportivo más importante del planeta. La verdadera respuesta llegará cuando ruede el balón en los partidos oficiales y las selecciones comprueben en competencia las condiciones de juego.