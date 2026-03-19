[VIDEO] ¡De River y del Real! Juanfer Quintero y Rodrygo intercambian camisetas

Un momento especial dejó el reciente intercambio de camisetas entre Juan Fernando Quintero, figura de River Plate, y Rodrygo Goes, delantero del Real Madrid, en medio de un contexto agridulce para el jugador brasileño, quien recientemente sufrió una lesión que lo dejará fuera de la próxima Copa del Mundo con la Selección de Brasil.

Rodrygo recordó con entusiasmo la histórica actuación de Quintero en la final de la Copa Libertadores 2018

El gesto, que se dio a conocer a través de una videollamada entre ambos futbolistas, reflejó la admiración mutua y el respeto entre dos talentos sudamericanos que brillan en distintos escenarios del fútbol internacional.

Durante la conversación, Rodrygo recordó con entusiasmo la histórica actuación de Quintero en la final de la Copa Libertadores 2018, cuando el colombiano fue determinante en la victoria de River sobre Boca Juniors.

El brasileño destacó la calidad del mediocampista antioqueño, cuyo nombre quedó grabado en la memoria de los hinchas ‘millonarios’ tras aquella consagración continental.

En medio de la charla, ambos intercambiaron palabras de camaradería antes de sellar el gesto con el tradicional cambio de camisetas. Rodrygo expresó agradecimiento, mientras que Quintero respondió con el mismo tono cercano, evidenciando la buena relación entre ambos.

Rodrygo: He visto la final de Libertadores aquí de Boca a River, que él marca. Él entró en la segunda parte. Yo no me he acordaba de esa época pero entró en la segunda parte y muy buena, yo digo, es muy bueno. Y comete un Gol.

Video llamada con Quintero:

Juan fernando: "¿Cómo está, hermano? ¿Todo bien?

Goes: "Muy bien, ¿y tú? "

Juan Fernando: "Bien, hermano, aquí ya estamos para entrenar. Jugamos mañana.

Rodrygo: "Ah, muy bien. Gracias, llévalo, por la camiseta, Un placer, un placer. Un placer mío. Juanfer, muchas gracias por la camiseta y aquí te regalo la mía. Los abrazo y nos vemos pronto".

Más allá del valor simbólico, el momento cobra relevancia por la situación actual del atacante del Real Madrid, quien atraviesa un duro golpe tras confirmarse su ausencia en la cita mundialista.