¡Presión para la convocatoria de Lorenzo! Nuevo gol del 'Cucho' Hernández

El nombre de Juan Camilo Hernández quedó grabado en una noche histórica para el Real Betis. El delantero colombiano fue protagonista en la contundente victoria 4-0 sobre el Panathinaikos, resultado que selló una remontada memorable y la clasificación a los cuartos de final de la UEFA Europa League.

Esta situación se da justo antes de que el entrenador Néstor Lorenzo de a conocer la convocatoria de los jugadopres que irán a la última gira FIFA antes del Mundial.

El delantero del Real Betis demuestra una vez más que podría hacer parte del plantel, el cual tiene una lista reducida tras la excelente actuación de los delanteros Luis Suárez, Jhon Córdoba, Luis Díaz, entre otros.

El Cucho Hernandez quiere hacer parte de la Selección Colombia en la fecha FIFA contra Francia y Croacia

En un estadio La Cartuja repleto y con un ambiente que empujó desde el primer minuto, el Betis salió decidido a revertir el 1-0 adverso de la ida. Y en ese contexto apareció el ‘Cucho’, primero avisando con un potente remate de larga distancia que estremeció el travesaño.

Su momento cumbre llegó en la segunda mitad. Con el equipo ya en ventaja y dominando el trámite, Hernández volvió a hacerse presente, esta vez con eficacia. Tras una jugada colectiva que desarmó al rival, el colombiano definió con precisión de zurda dentro del área para marcar el tercer gol de la noche, un tanto que prácticamente sentenció la eliminatoria.

Betis derrotó 4-0 a Panathinaikos: el Cucho marcó el tercero y fue protagonista del partido

Pero su aporte no se limitó al gol. El atacante también participó activamente en la construcción del juego ofensivo, mostrando movilidad, lectura de espacios y capacidad para asociarse con sus compañeros. Incluso fue clave en la acción del cuarto tanto, iniciando la jugada que terminó en la anotación de Antony.

La actuación de Hernández refleja su crecimiento y su importancia en el esquema del equipo dirigido por Manuel Pellegrini, que logró una clasificación inédita en sus casi 120 años de historia en esta competición.