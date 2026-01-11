VIDEO - Luis Díaz sigue en racha: golazo del colombiano contra Wolfsburgo

Luis Díazfue titular en el partido de este domingo 11 de enero con el Bayern Múnich, donde el equipo dirigido por Vincent Kompany enfrenta en condición de local al Frankfurt por la sexta fecha de la presente Bundesliga, allí, el delantero de la Selección Colombia puso el 2-1 parcial en el marcador.

El atacante guajiro, de 28 años, fue alienado como inicialista pese a no tener mucho ritmo en las últimas semanas luego de haber disfrutado de unos días de vacaciones otorgados por Kompany. Sin embargo, los bávaros arrancaron con todo su equipo de gala para el duelo por la fecha 16.

Inicialmente, el partido cambió de manera inesperada. Un autogol de Kilian Fischer a los cinco minutos rompió la paridad para que Bayern tomará ventaja. El equipo de casa tuvo la suerte, parea abrir la cuenta y empezar a dominar el juego desde las primeras acciones.

Sin embargo, la alegría duró poco en el Allianz Arena. A los doce minutos de juego, Dženan Pejčinovićn aprovechó un descuido de la zaga defensiva del Bayern que ponía el 1-1 parcial. Con ello, el duelo volvió a equipararse con un Bayern que empezó a verse incómodo sin encontrar los espacios para resolver el partido.

Cuando más enredado estaba el juego, llegó la acción que le devolvió las esperanzas al Bayern. Michael Olise tomó la pelota tras recibir un pase en la banda derecha y envío un centro al área, donde Luis Díaz apareció para rematar de cabeza y poner al minuto 30, lo que era el 2-1 parcial.

A partir de allí, Bayern le dio manejo al partido que con el paso de los minutos se fue encaminando para la victoria bávara. Otro autogol del Wolfsburgo y un tanto de Olise encaminaron la victoria para Díaz y compañía que consolidan al Bayern como puntero de la Bundesliga.

Tras su anotación, Luis Díaz llegó a 20 participaciones de gol directas en lo que va de la temporada. El extremo guajiro ha convertido 13 goles y ha dado siete asistencias en lo que va de su etapa con el Bayern Múnich, donde ha jugado 22 partidos.

Ahora, el colombiano se alista para lo que será el juego ante Colonia en la fecha 17 de la Bundesliga. El Bayern Múnich tendrá una seguidilla de partidos importantes, donde también aparecerá el duelo contra PSV por la fase inicial de la Champions League.