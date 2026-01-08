Luis Díaz desata locura en el mercado europeo con sus cifras

El arranque de 2026 empieza a traer noticias positivas para Luis Díaz, tanto dentro como fuera de la cancha. Mientras el fútbol alemán se prepara para el regreso oficial de la Bundesliga, el colombiano continúa consolidándose como una de las piezas importantes en el Bayern Múnich, mostrando regularidad y peso en el juego ofensivo.

En medio de ese contexto competitivo, un reciente informe internacional volvió a poner el nombre del extremo guajiro en un lugar destacado dentro del panorama global del fútbol, confirmando su estatus entre los jugadores más cotizados del planeta.

El CIES ubica a Luis Díaz entre los más valiosos del mundo

El Observatorio de Fútbol CIES publicó su ranking de los 100 futbolistas más valiosos a nivel mundial, elaborado a partir de un modelo estadístico que tiene en cuenta rendimiento, edad, contrato y proyección deportiva. La lista es liderada por Lamine Yamal, seguido por Erling Haaland y Kylian Mbappé, quienes ocupan el podio.

Dentro de ese listado, Luis Díaz aparece como el único colombiano presente, ubicado en la posición 45 con un valor estimado de 85,3 millones de euros. Su inclusión ratifica el impacto que ha tenido en el fútbol europeo y lo posiciona como uno de los extremos más valiosos del mercado internacional.

Lucho, tercero en el Bayern y referente colombiano

En el Bayern Múnich, Díaz figura como el tercer jugador mejor valorado según el informe del CIES, solo por detrás de Michael Olise y Jamal Musiala. Además, entre todos los extremos del ranking global, el colombiano se sitúa en la decimotercera posición, un dato que refuerza su relevancia en una posición altamente competitiva.

Un panorama similar se refleja en Transfermarkt, portal especializado en fichajes, donde el guajiro tiene un valor de mercado de 70 millones de euros. Allí también aparece como el tercer jugador más caro del Bayern, uno de los más valiosos de la Bundesliga y el colombiano mejor cotizado a nivel mundial.

Luis Díaz continúa consolidándose como una de las grandes figuras del fútbol colombiano en Europa. Su presencia en el top 50 de los jugadores más valiosos del mundo no solo reconoce su rendimiento con el Bayern Múnich, sino que también confirma su vigencia en la élite del fútbol internacional. Con el regreso de la Bundesliga y los desafíos que se avecinan en 2026, el colombiano tiene todo para seguir elevando su nombre y su valor en el mercado global.