VIDEO - El palo le negó el gol a Mbappé contra Suecia

Continúan jugándose los partidos de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial y ya no hay margen de error, las selecciones están obligadas a ganar para seguir avanzando, pero a la Selección de Francia se le estarían complicando las cosas.

El cuadro comandado por Deschamps llegó como favorito sobre el papel, pero las cosas se le estarían complicando, ya que a pesar de la intensa presión que están ejerciendo la portería no se logra abrir y quedó demostrado justamente sobre la media hora con el balón que estrelló Mbappé con uno de los palos de la portería.

VIDEO: Mbappé no pudo celebrar el primero de Francia por culpa del palo

Antes de que los equipos se fueran a los camerinos en el cierre de la primera parte, Kylian Mbappé estuvo a centímetros de ampliar la ventaja de Francia y firmar uno de los goles más espectaculares de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

En el minuto 30 del compromiso frente a Suecia, el delantero del Real Madrid sacó un potente disparo de pierna derecha tras un pase de Koundé desde la banda derecha y logró vencer la resistencia del arquero, pero terminó estrellándose contra el palo.

Aunque la jugada no terminó en gol, el remate de Mbappé volvió a demostrar el extraordinario momento que atraviesa el capitán francés, el cual también llega con ansias de superar a Messi y convertirse en el máximo anotador en la historia de los Mundiales.

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Tabla de goleadores históricos de los Mundiales

1. Lionel Messi (Argentina) – 18 goles

2. Kylian Mbappé (Francia) – 17 goles

3. Miroslav Klose (Alemania) – 16 goles

4. Ronaldo (Brasil) – 15 goles

5. Gerd Müller (Alemania) – 14 goles

6. Just Fontaine (Francia) – 13 goles

7. Pelé (Brasil) – 12 goles

8. Sándor Kocsis (Hungría) – 11 goles

9. Jürgen Klinsmann (Alemania) – 11 goles