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Selección de Francia

VIDEO - El palo le negó el gol a Mbappé contra Suecia

Justo sobre la media hora del partido entre Francia vs Suecia Mbappé tuvo una clara opción que le fue negada por el palo.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez

Continúan jugándose los partidos de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial y ya no hay margen de error, las selecciones están obligadas a ganar para seguir avanzando, pero a la Selección de Francia se le estarían complicando las cosas.

El cuadro comandado por Deschamps llegó como favorito sobre el papel, pero las cosas se le estarían complicando, ya que a pesar de la intensa presión que están ejerciendo la portería no se logra abrir y quedó demostrado justamente sobre la media hora con el balón que estrelló Mbappé con uno de los palos de la portería.

VIDEO: Mbappé no pudo celebrar el primero de Francia por culpa del palo

Antes de que los equipos se fueran a los camerinos en el cierre de la primera parte, Kylian Mbappé estuvo a centímetros de ampliar la ventaja de Francia y firmar uno de los goles más espectaculares de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

En el minuto 30 del compromiso frente a Suecia, el delantero del Real Madrid sacó un potente disparo de pierna derecha tras un pase de Koundé desde la banda derecha y logró vencer la resistencia del arquero, pero terminó estrellándose contra el palo.

Aunque la jugada no terminó en gol, el remate de Mbappé volvió a demostrar el extraordinario momento que atraviesa el capitán francés, el cual también llega con ansias de superar a Messi y convertirse en el máximo anotador en la historia de los Mundiales.

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Tabla de goleadores históricos de los Mundiales

1. Lionel Messi (Argentina) – 18 goles

2. Kylian Mbappé (Francia) – 17 goles

3. Miroslav Klose (Alemania) – 16 goles

4. Ronaldo (Brasil) – 15 goles

5. Gerd Müller (Alemania) – 14 goles

6. Just Fontaine (Francia) – 13 goles

7. Pelé (Brasil) – 12 goles

8. Sándor Kocsis (Hungría) – 11 goles

9. Jürgen Klinsmann (Alemania) – 11 goles

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