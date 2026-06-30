Ghana alerta a Colombia: gobierno envió contundente mensaje para el Mundial

El próximo viernes 3 de julio, la Selección Colombia se medirá contra su similar de Ghana por un duelo válido por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México. Kansas City será la sede del vibrante encuentro en el que las dos naciones se enfrentarán por primera vez en la historia.

Colombia selló la clasificación como líder de su grupo con siete unidades producto de dos victorias y de un empate que los deja muy bien parados para afrontar este duelo. Se ganaron el privilegio de enfrentar a una de las mejores terceras y la suerte cayó en Ghana que quedó en la tercera casilla del Grupo L con cuatro unidades.

Sin duda alguna, por el camino trazado, Colombia tendría el favoritismo, pero cada partido tiene su historia y Ghana podría sacar el resultado ideal en los dieciseisavos de final para firmar un torneo más que histórico pensando en meterse en últimas instancias del certamen mundialista.

Para este compromiso, el gobierno de Ghana ya tomó la palabra después de una buena fase de grupos arrancando con una victoria, y un empate nada más ni nada menos que contra Inglaterra. Aunque cayeron en el último compromiso frente a Croacia, sellaron el paso como terceros.

GOBIERNO DE GHANA DARÁ INCENTIVOS PARA LA SELECCIÓN SI CLASIFICAN

Ante este duelo crucial entre sudamericanos y africanos en la Copa del Mundo por los dieciseisavos de final, el ministro de deporte de Ghana, Kofi Iddie Adams afirmó que el gobierno se está moviendo para incentivar y motivar a los jugadores de la selección ghanesa.

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El ministro indicó en el medio Sporty FM que la selección de Ghana tiene todas las posibilidades de dejar atrás a Colombia y a su rival en la fase de octavos de final, “mi expectativa es que ganemos nuestro partido de dieciseisavos de final contra Colombia, y luego nos enfrentemos a quien sea que esté preparado para nosotros, ya sea Argelia o Suiza, y también los derrotemos y sigamos adelante. Para eso estamos aquí: para ganar”.

Por esta razón, el plan del gobierno es motivar a los jugadores con incentivos, “las Estrellas Negras están muy motivadas. El gobierno ha hecho su parte. Tenemos una bonificación por clasificación para la siguiente fase que les daremos. Todavía no se la hemos ofrecido, pero estamos trabajando en ello. No quiero que ningún problema financiero los descarrile”.

LA BUENA NOTICIA DE COLOMBIA VS GHANA

Una de las grandes preocupaciones que tuvo Néstor Lorenzo y la Selección Colombia ante Portugal era nada más ni nada menos que las tarjetas amarillas de Jhon Janer Lucumí, Johan Mojica y Jefferson Lerma. Si estos tres jugadores recibían una amonestación se perderían los dieciseisavos de final.

Por esta razón, Néstor Lorenzo dejó a Johan Mojica en el banquillo de suplentes, mientras que Jefferson Lerma y Jhon Janer Lucumí se comportaron a la altura sin infracciones que les costaran tarjetas amarillas. Además, el entrenador argentino también sustituyó en el segundo tiempo a Lerma para evitar cualquier amonestación.

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El único jugador que fue amonestado en los 90 minutos fue Gustavo Puerta que no tenía problemas en caso de recibir una tarjeta amarilla. Haber evitado las sanciones con tres jugadores cruciales en la Selección Colombia será determinante para poner al equipo de gala frente a Ghana en los dieciseisavos de final.

Bajo ese panorama, la Selección Colombia tendrá varios días de descanso para preparar el duelo ante Ghana y sellar el paso a los octavos de final. La buena noticia es que no hay sanciones ni lesiones que compliquen a la plantilla de 26 jugadores. Con equipo completo entrenarán con miras a la selección africana.