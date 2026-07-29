[Video] El VAR salvó al Medellín contra Vasco por Copa Sudamericana

En los playoff de la Copa Sudamericana, uno de los partidos que se robó todas las miradas fue el encuentro entre Medellín vs Vasco da Gama que se llevó a cabo en suelo brasileño, ya que aunque no hubo goles en gran parte del partido, las polémicas nunca faltaron.

En esta ocasión el VAR fue protagonista en el partido entre Independiente Medellín y Vasco da Gama por la Copa Sudamericana al intervenir en una de las acciones más discutidas del encuentro. Cuando el equipo brasileño parecía tener la oportunidad de abrir el marcador desde el punto penal, la revisión arbitral terminó cambiando la decisión inicial y favoreciendo al conjunto colombiano.

VAR le arruinó los planes a Vasco da Gama

Luego de más de 70 minutos en los que el marcador seguía en cero, llegó una jugada que ilusionó a Vasco da Gama y sus hinchas tras un remate dentro del área que terminó impactando en la mano del defensor Kevin Mantilla.

En primera instancia, el árbitro consideró que existía una infracción sancionable y señaló el punto penal a favor de Vasco da Gama. La decisión generó reclamos por parte de los jugadores del Medellín, quienes solicitaron la revisión de toda la secuencia de la acción.

Desde la cabina del VAR se analizó el desarrollo completo de la jugada y se detectó que, antes del contacto del balón con la mano de Mantilla, un futbolista de Vasco da Gama había controlado la pelota con el brazo en su área.

Esa acción previa pasó inadvertida para el juez central en tiempo real, pero fue determinante durante la revisión en video por lo que el juego debía reanudarse con un tiro libre a favor de Independiente Medellín. En consecuencia, el penal fue anulado y Vasco da Gama perdió una oportunidad importante para tomar ventaja en el marcador.