VIDEO - Emotiva salida entre lágrimas de la Selección Argentina en el debut del MundiaL

La selección de Argentina iniciará su participación en el Mundial de 2026 enfrentando a Argelia en un partido que marcará el comienzo de la defensa del título conquistado en Catar 2022.

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La expectativa es enorme alrededor del conjunto dirigido por Lionel Scaloni, que llega a la cita mundialista con la misión de volver a ser protagonista y los hinchas saben que todo es posible, pero que también es una obligación por ser el último Mundial de Messi, por lo que vivieron la salida de los jugadores en el debut entre lágrimas.

VIDEO: Los hinchas de Argentina lloraron en el debut del Mundial

Este encuentro corresponde a la primera fecha del Grupo J y representa una oportunidad clave para que la 'Albiceleste' empiece con buen pie su camino en el torneo. Un triunfo en el debut permitiría a los argentinos ganar tranquilidad de cara a los compromisos posteriores frente a Austria y Jordania, rivales con los que completará la fase de grupos.