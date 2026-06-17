Victoria y debut soñado para Haaland en el Mundial: goleada de Noruega a Irak

Después de 28 años, la selección de Noruega regresó a una cita mundialista y tuvo un estreno soñado al imponerse con autoridad por 4-1 sobre Irak en la primera fecha de la fase de grupos.

Lea también Néstor Lorenzo reveló cómo llega James Rodríguez al debut de Colombia en el Mundial

El conjunto escandinavo confirmó las expectativas que lo acompañan desde antes del inicio del torneo y encontró en Erling Haaland a su gran figura, gracias a un doblete que encaminó una victoria contundente y llena de confianza para lo que viene en la competición.

Haaland debutó con doblete y victoria para Noruega en el Mundial

La resistencia iraquí se quebró en el minuto 29, cuando apareció Erling Haaland para abrir el marcador. El delantero del Manchester City, uno de los futbolistas más temidos del mundo por su capacidad goleadora, aprovechó una acción dentro del área para enviar el balón al fondo de la red y poner en ventaja a Noruega.

Lejos de conformarse con la mínima diferencia, Noruega continuó atacando y encontró nuevamente recompensa antes del descanso. En el minuto 43, Haaland volvió a hacerse presente en el marcador tras el robo de la pelota cerca al área del arquero y que significó el 2-0 y su segundo gol de la noche.

Lea también Colombia regresa al Estadio Ciudad de México: así le fue en en el mítico escenario

Con la ventaja de dos goles, Noruega regresó para el segundo tiempo con el control absoluto del encuentro. El equipo amplió la diferencia con dos anotaciones más justo sobre el cierre del partido en el minuto 76 y 90+6, lo que prácticamente terminó sentenciando el compromiso.

La gran noticia para los noruegos fue el rendimiento de Haaland, quien comenzó el Mundial de la mejor manera posible. Su doblete no solo le permitió liderar el triunfo de su selección, sino también ubicarse entre los primeros protagonistas de la carrera por la Bota de Oro del torneo.

Próximo partido de Haaland con Noruega en el Mundial

El próximo partido de Erling Haaland con Noruega en el Mundial 2026 será ante la selección de Senegal por la segunda fecha del Grupo I. El encuentro está programado para el 22 de junio de 2026 en el New York New Jersey Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey.