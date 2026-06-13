VIDEO - Estados Unidos golea 3-0 a Paraguay: golazo de Balogun

Estados Unidos pasa por encima de Paraguay en la fecha 1 del grupo D en la Copa del Mundo al golear con un contundente 3-0 al término del primer tiempo.

Así fue el 3-0 de Estados Unidos sobre Paraguay

En el minuto 45+5, el atacante Folarin Balogun se ratificó como la gran figura del compromiso al recibir un pase filtrado al espacio y espalda de la defensa de Paraguay.

Balogun le ganó en velocidad a un defensor paraguayo, después de entrar al área, enganchó para dejar a otro zaguero tirado en el piso y sin perder tiempo sorprendió con un fuerte remate de zurda que dejó inmóvil al guardameta Orlando Gil.

De esta manera, Folarin Balogun celebró su doblete en el partido y el 3-0 de Estados Unidos sobre Paraguay.

Titular de Estados Unidos Vs Paraguay

Mauricio Pochettino, director técnico de la selección de Estados Unidos, apostó por jugadores con experiencia a nivel de clubes y con recorrido internacional para tener un debut exitoso.

Se destaca la presencia de Sergiño Dest, Weston Mckennie y Christian Pulisic.

Matt Freese, Sergiño Dest, Chris Richards, Tyler Adams, Antonee robinson, Weston Mckennie, Christian Pulisic, Tim Ream, Alex Freeman, Malik Tillman, Folarin Balogun.

Titular de Paraguay Vs Estados Unidos

Por Paraguay, el entrenador Gustavo Alfaro alineó desde el arranque a Julio Enciso, quien era duda al haber sufrido un problema muscular el pasado 5 de junio en un amistoso contra Nicaragua.

Los albirrojos también tendrán en cancha desde el arranque al experimentado zaguero Gustavo Gómez y a los talentosos mediocampistas Miguel almirón, y Damián Bobadilla.

Orlando Gil, Juan Cáceres, Omar Alderete, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Andrés Cubas, Damián Bobadilla, Diego Gómez, Miguel almirón, Julio Enciso y Antonio Sanabria.