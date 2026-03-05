VIDEO - Gol de Leonardo Castro y le da la ventaja a Millonarios sobre Nacional en Sudamericana

Millonarios volvió a sorprender este miércoles 4 de marzo a Atlético Nacional en el partido por la fase preliminar de la Copa Conmebol Sudamericana.

Después del golazo de Rodrigo Contreras que le dio apertura al marcador y el posterior empate de Nicolás Rodríguez, el conjunto 'embajador' se volvió a ir en ventaja en el duelo que se disputó en el estadio Atanasio Girardot.

Millonarios aprovechó penal

En el minuto 40, el árbitro brasileño Wilton Sampaio sancionó como falta y penal una acción dentro del área del zaguero Simón García sobre el atacante Rodrigo Contreras.

En un balón dividido, Contreras se le anticipó a García para tomar el balón y el zaguero de Nacional en su intento por despejar terminó impactando la pierna del delantero.

El juez central no dudó en sancionar falta y penal en favor de Millonarios.

Leonardo Castro se encargó de ejecutar la infracción con un soberbio remate de derecha al cual no pudo responder David Ospina.

Con el marcador 2-1 a su favor, Millonarios defendió la diferencia por los minutos finales del primer tiempo, hasta el referí decretó el entretiempo.