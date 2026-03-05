VIDEO - Nacional no dejó celebrar a Millonarios: golazo de Nicolás Rodríguez

Atlético Nacional recibió este miércoles 4 de marzo a Millonarios en el estadio Atanasio Girardot en partido válido por la fase preliminar de la Copa Conmebol Sudamericana.
El equipo 'verdolaga' se vio sorprendido por un soberbio golazo anotado por Rodrigo Contreras en el minuto 19.
Sin embargo, Atlético Nacional reaccionó y sobre el minuto 28 logró igualar el marcador.
El autor de la anotación antioqueña fue Nicolás Rodríguez, que recibió dentro del área un largo pase de Jorman Campuzano.
Rodríguez demostró toda su habilidad para controlar el balón con el borde externo de su guayo izquierdo y luego de entrar a la zona de peligro sorprendió con un potente remate al cual no pudo responder el guardameta visitante Diego Novoa.
Millonarios sacó ventaja
Millonarios sorprendió a Atlético Nacional en la Copa Sudamericana, teniendo en cuenta la anotación que logró Rodrigo Contreras en el minuto 19.
El argentino silenció al Atanasio Girardot al anotar con un potente remate desde antes de la mitad de la cancha, al cual no pudo responder David Ospina.
Posteriormente, en el minuto 42, cuando el marcador se había empatado, Leonardo Castro no desperdició un tiro penal sancionado a favor de Millonarios para darle nuevamente la ventaja al cuadro 'embajador'.