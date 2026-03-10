Portugal avisa a Colombia por Luis Javier Suárez: preocupante noticia

El año no se detiene con las competencias deportivas más importantes en los rentados europeos y cada club debe tener en cuenta que se viene el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Para esta cita deben estar en constante diálogo con las selecciones para informar cómo están los jugadores físicamente.

La idea no es correr riesgos e infortunadamente, en las últimas horas apareció un reporte que empieza a prender las alarmas en el cuerpo técnico de la Selección Colombia pensando, primero, en los dos partidos de marzo por la Fecha FIFA, y en el Mundial entre junio y julio.

Desde Portugal ponen en evidencia un problema que podría costar caro para la Selección Colombia y para su mismo club por la cantidad de minutos que ha tenido Luis Javier Suárez. De hecho, va a ser titular en el compromiso de la Champions League frente al Bodo en Noruega.

El desgaste se hace cada vez notorio en el físico de Luis Javier Suárez y los medios principales de Portugal ya avisan a la Selección Colombia. Néstor Lorenzo tendrá que lanzar la convocatoria en estos días y el delantero samario estaría en la lista si nada extraño ocurre.

HAY ALERTA EN LA SELECCIÓN COLOMBIA POR REPORTE QUE LLEGA DESDE PORTUGAL

Luis Javier Suárez compite frente a frente con Vangelis Pavlidis del Benfica como los goleadores de la Primeira Liga. Suárez ya suma más de treinta goles en todas las competencias y es, sin duda alguna, uno de los jugadores más utilizados por Rui Borges.

El colombiano solo se ha perdido un partido por acumulación de tarjetas amarillas y esto es lo que le empieza a generar preocupación a Portugal y a la Selección Colombia. Fue A Bola quien reseñó que, “el Sporting, en alerta máxima: el estado físico de Suárez preocupa. El delantero colombiano será titular contra Bodo/Glimt a pesar de su alta fatiga acumulada”.

Luego, agregan que, “en los últimos 16 partidos, solo se perdió 90 minutos completos, lo que le obligó a aplicar un estricto plan de gestión que (también) se extenderá al partido en Noruega. Rafael Nel se perfila como la (única) alternativa en el banquillo”.

La cantidad de partidos que ha disputado Luis Javier Suárez empieza a tomar factura teniendo en cuenta los partidos que se vienen en este 2026 con la Fecha FIFA y el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

EL CANSANCIO Y LA FATIGA, EL AVISO QUE MANDAN DESDE PORTUGAL A NÉSTOR LORENZO

Néstor Lorenzo deberá tener cuidado con las noticias que vengan de Portugal en próximas semanas. ‘Lucho’ Suárez será titular ante Bodo con una exigencia adicional por el traslado a Noruega y por el regreso a Lisboa. El club podrá utilizar la Primeira Liga como un torneo de descanso en la próxima fecha para no poner en riesgo al delantero en la Liga de Campeones.

Esa fatiga no es de ahora, pues, hace unas fechas cuando tuvo que cumplir la sanción por acumulación de tarjetas amarillas, ese desgaste ya se había hecho notar y hasta revelaron que podía haber una lesión. No se confirmó nada de un golpe que lo pudiera sacar de los partidos siguientes.

Sin embargo, A Bola continuó, “la fatiga se hizo especialmente evidente en el último partido contra el SC Braga, donde el colombiano mostró signos de desgaste hacia el final. Desde entonces, el delantero ha seguido un régimen de entrenamiento diferente. En los entrenamientos, ha entrenado poco con el grupo, priorizando la recuperación y las sesiones de entrenamiento físico, en un intento por mantener su rendimiento sin correr riesgos innecesarios”.

Aunque va a jugar ante el Bodo por la Champions, Sporting Lisboa tendrá que estar atento a no sobre utilizar al colombiano en lo que resta de marzo para que pueda estar con la Selección Colombia en la Fecha FIFA. Además, se viene el Mundial y sería un peligro que el atacante no pueda estar, dado que es el delantero que mejor momento vive.