[Video] Inglaterra anota el primer gol y va dejando a Messi sin final del Mundial

Las emociones finalmente comenzaron a llegar en la semifinal de la Copa del Mundo entre Argentina e Inglaterra y el principal protagonista es Anthony Gordon, el autor del único tanto del partido hasta el momento y acercó al conjunto dirigido por Thomas Tuchel a la final del torneo.

Después de un primer tiempo marcado por el orden defensivo, las disputas en la mitad del campo y pocas oportunidades claras de gol, Inglaterra encontró la forma de abrir el marcador al inicio de la segunda parte. El conjunto inglés adelantó sus líneas y comenzó a generar mayor presencia en el área rival, una propuesta que terminó dando resultado pocos minutos después del descanso.

VIDEO: Anthony Gordon pone en ventaja a Inglaterra sobre Argentina

La jugada del 1-0 llegó cuando Inglaterra recuperó la posesión de la pelota en su propia área y comenzó a escalar poco a poco hasta llegar a la zona de Argentina.

Allí intentaron enviar un pase filtrado que fue neutralizado, pero la esférica cayó en los pies de Morgan Rogers, quien se encontraba sin marca en la banda derecha y envió un centro preciso al área chica para que marcara Anthony Gordon sobre el minuto 55.

El delantero de Barcelona apareció en el momento indicado para finalizar la acción ofensiva y enviar el balón al fondo de la red, dejando sin opciones al arquero Emiliano Martínez.

El delantero celebró con sus compañeros mientras la afición inglesa presente en el estadio estallaba de emoción al ver a su selección tomar la ventaja en un partido de máxima importancia.

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¿Cuándo será la final del Mundial 2026?

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará el domingo 19 de julio de 2026 en el New York New Jersey Stadium (nombre oficial utilizado por la FIFA para el MetLife Stadium), ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos.

El partido está programado para comenzar a las 3:00 p. m. (hora del Este de Estados Unidos), lo que corresponde aproximadamente a las 2:00 p. m. en Colombia.