[Video] Pelea calentó el partido entre Argentina vs Inglaterra en menos de 3 minutos

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra vivió uno de sus momentos de mayor tensión en tan solo 3 minutos desde que se dio el pitazo inicial tras una fuerte infracción de Enzo Fernández sobre Anderson provocó una confrontación entre jugadores de ambos equipos, interrumpiendo el desarrollo del encuentro y obligando al cuerpo arbitral a intervenir para recuperar el control.

Anderson intentaba avanzar por el sector ofensivo de Inglaterra cuando Fernández llegó tarde al balón y terminó impactando al futbolista inglés con una entrada que de inmediato generó reclamos de los jugadores británicos.

VIDEO: Pelea entre jugadores de Inglaterra y Argentina

La intensidad y la tensión se sintieron en cada segundo de la previa de la semifinal entre Inglaterra vs Argentina, pero se intensificaron una vez se dio el pitazo inicial y los jugadores salieron con todo a buscar su pase a la gran final.

Ello se demostró con tan solo tres minutos en el cronómetro, ya que con la intensión de mantener la posesión de la pelota, Messi fue interceptado por tres jugadores de Inglaterra que lograron quitarle la pelota.

La esférica quedó en los pies de Anderson y no fue decretada ninguna falta a a favor del capitán argentino, lo que provocó que Enzo Fernández se saliera de su posición en busca de cortar la posesión de la pelota inglesa, pero en el intento terminó provocando una falta.

La reacción fue inmediata, varios integrantes de ambas selecciones se acercaron al lugar del incidente, iniciando empujones, discusiones y un intercambio de palabras que elevó la tensión sobre el terreno de juego.

¿Cuándo será la final del Mundial 2026?

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará el domingo 19 de julio de 2026 en el New York New Jersey Stadium (nombre oficial utilizado por la FIFA para el MetLife Stadium), ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos.

El partido está programado para comenzar a las 3:00 p. m. (hora del Este de Estados Unidos), lo que corresponde aproximadamente a las 2:00 p. m. en Colombia.