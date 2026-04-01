En el minuto 11 el cuadro sudamericano dio ventajas en una pelota quieta, en un tiro de esquina.

Irak se adelanta: Bolivia cae 2-1 en el repechaje al Mundial

Irak volvió a golpear en el repechaje mundialista y recuperó la ventaja frente a Bolivia en un partido intenso y cambiante, que mantiene en vilo la definición por el cupo disponible rumbo a la Copa del Mundo.

El compromiso había iniciado con superioridad asiática, cuando Al Al Amadi abrió el marcador de cabeza en los primeros minutos, aprovechando una desatención defensiva del conjunto sudamericano. Sin embargo, Bolivia logró reaccionar con el paso del tiempo y encontró el empate al minuto 38, gracias a Moisés Paniagua, quien capitalizó un rebote dentro del área tras un remate de media distancia.

Tras el 1-1, el partido entró en una fase de alta disputa en la mitad del campo, con Bolivia mostrando intención ofensiva pero careciendo de profundidad en el último tercio. Remates lejanos, como el de Ramiro Vaca, reflejaban la dificultad del equipo para generar peligro claro.

En el complemento, cuando el duelo parecía equilibrado, apareció la jerarquía de Irak para marcar diferencias. Haymen Hussein fue el encargado de devolver la ventaja, definiendo con precisión en el área para firmar el 2-1 y desatar la celebración del conjunto asiático.

El gol llegó en un momento clave, aprovechando un descuido defensivo y reafirmando la eficacia de Irak en ataque, en contraste con las dificultades de Bolivia para sostener el ritmo.

Con este resultado parcial, el partido se mantiene abierto y cargado de tensión, con ambos equipos conscientes de que cada jugada puede ser determinante en la lucha por el cupo mundialista en un duelo que no da respiro.