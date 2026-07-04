[Video] Jhon Córdoba se lesionó a los 5 minutos del partido contra Ghana

La selección Colombia llegó con ilusión en el compromiso contra Ghana, pero lamentablemente sufrió un duro contratiempo apenas comenzado su partido de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial.

Cuando apenas transcurrían cinco minutos de juego, el delantero Jhon Córdoba tuvo que abandonar el terreno de juego por una aparente lesión, encendiendo las alarmas en el cuerpo técnico y entre los miles de aficionados que seguían el compromiso.

VIDEO: Jhon Córdoba puso a sufrir a Colombia con lesión

El atacante de Krasnodar inició el encuentro como titular en la Selección Colombia y desde el pitazo inicial buscó imponer su potencia física sobre la defensa africana. Sin embargo, en una acción disputando un balón en campo rival, Córdoba sintió una molestia que le impidió continuar con normalidad.

Aunque intentó permanecer algunos instantes sobre el césped, las evidentes señales de dolor obligaron a la intervención inmediata del cuerpo médico de la selección.

Los médicos ingresaron rápidamente al campo para evaluar la condición del delantero, mientras los jugadores de ambos equipos esperaban la reanudación del encuentro.

Tras algunos minutos de atención, quedó claro que el atacante no estaba en condiciones de seguir y el cuerpo técnico tomó la decisión de sustituirlo para evitar que la lesión pudiera agravarse.

Colombia se enfrentaría ante Suiza en octavos de final

De llegar a avanzar, la selección Colombia ya tendría un posible rival en caso de lograr su clasificación a los octavos de final de la Copa Mundial.

Tras definirse el cuadro de la fase eliminatoria, el combinado nacional se enfrentaría a Suiza si consigue avanzar desde su grupo, en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la primera ronda de eliminación directa.