Llegó la hora para que Colombia y Ghana se enfrentaran en la Copa del Mundo por primera vez en la historia. En dieciseisavos de final, un durísimo cruce entre sudamericanos y africanos se dio en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Suiza espera rival en los octavos de final que saldrá entre estas dos selecciones. Durante los minutos iniciales, Ghana tuvo la primera jugada para romper los ceros en un remate lejano de Thomas Partey que pasó por un costado. Más allá de esa, fue un partido tranquilo en este primer tiempo con anotación de Jhon Arias para sacar adelante el juego.

No obstante, el comienzo del partido infortunadamente dejó dos imágenes complejas que nadie quiere ver y menos en unos dieciseisavos de final cuando la intensidad será mucho más fuerte con varios encuentros para intentar llegar a ser campeón.

LAS DOS LESIONES CON LUIS DÍAZ PROTAGONISTA

El comienzo fue revolucionado con varias infracciones y con dos lesiones puntuales, una para Colombia y otra para Ghana. Después del golpe de Jhon Córdoba, Luis Díaz hizo lo que quiso por la izquierda contra la marca de Marvin Senaya. El colombiano entró al área con un enganche, Senaya pasó de largo y se tomó el posterior.

Las imágenes mostraron al zaguero ghanés con lágrimas y no pudo seguir dentro de la cancha. Marvin Senaya salió del campo de juego a la espera de alguna decisión por parte de Carlos Queiroz con su salida o con la posibilidad de seguir en el rectángulo verde.

Los gestos de dolor fueron más para Marvin Senaya que, en la primera jugada que tuvo que enfrentar a Luis Díaz salió lesionado ante el regate del extremo guajiro. Infortunadamente, Senaya no pudo seguir, aun sabiendo antes del juego que iba a tener un duelo atractivo con ‘Lucho’.

Carlos Queiroz decidió no poner en riesgo la integridad del lateral derecho de Ghana y entró Alidu Seidu en un nuevo enfrentamiento con Luis Díaz, que no pesó durante la primera parte.