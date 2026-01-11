[Video] Johan Mojica casi se va a los golpes con un hincha de Mallorca

Un momento de tensión protagonizó el defensa colombiano Johan Mojica con algunos hinchas del Mallorca, luego de la derrota de su equipo como visitante ante Rayo Vallecano por 2-1.

El episodio se presentó en el regreso del plantel a la isla, tras el compromiso correspondiente a la decimonovena fecha de la Liga Española, disputado este domingo 11 de enero.

En videos difundidos por medios de comunicación españoles se observa a Mojica junto a su automóvil, mientras un grupo de aficionados le reclamaba por el complicado momento deportivo que atraviesa el equipo.

El lateral izquierdo fue, aparentemente, el único integrante de la plantilla que decidió afrontar la situación, deteniéndose a dialogar con los seguidores a la salida.

Johan Mojica se enfrentó a hinchas de Mallorca - video

Durante el intercambio, el colombiano se mostró cordial y les pidió a los hinchas que continúen respaldando al equipo, invitándolos a “apoyar al grupo” para intentar revertir el presente adverso.

Sin embargo, uno de los aficionados elevó el tono de voz, situación que generó una visible reacción de molestia en Mojica, quien se mostró alterado, aunque sin faltar al respeto en ningún momento.

En medio del cruce, el defensor le solicitó al seguidor que no le gritara, pronunciando la frase: “A mí no me grites así, no eres mi papá”, gesto que evidenció la tensión del momento.

Afortunadamente, el episodio no pasó a mayores y no se registraron incidentes adicionales, cerrándose el diálogo sin intervención policial ni sanciones.

Con el 50 % de la temporada 2025-26 ya cumplida, Mallorca se ubica en la decimoséptima posición con 18 puntos, apenas uno por encima del Valencia, que hoy ocupa zona de descenso.

El equipo se prepara para recibir al Athletic de Bilbao el sábado 17 de enero y visitar al Atlético de Madrid el domingo 25.