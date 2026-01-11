¿Qué pasó con Falcao? Razón por la que no jugó en Millonarios vs River

La ausencia de Radamel Falcao García en el partido entre Millonarios y River Plate generó sorpresa entre los aficionados, teniendo en cuenta que el delantero hace parte del grupo de viajeros a Montevideo para disputar la Serie Río de La Plata.

El encuentro, que se juega este domingo 11 de enero en el estadio Gran Parque Central, corresponde a un torneo de pretemporada, en el que el cuerpo técnico azul prioriza la puesta a punto física y táctica del plantel.

Para este compromiso, el entrenador Hernán Torres optó por un esquema 3-4-1-2, sistema en el que no encaja, por ahora, el nombre de Falcao García dentro de la alineación titular.

Llamó la atención que el Tigre tampoco aparezca en el banco de suplentes, pese a estar concentrado con el equipo en Uruguay, lo que llevó a aclarar los motivos de su ausencia en este juego.

¿Por qué Falcao no jugó contra River?

La razón principal pasa por la inactividad competitiva del delantero, quien acumula cerca de seis meses sin disputar partidos oficiales, situación que llevó al cuerpo técnico a manejar su regreso de manera gradual.

Tras su salida de Millonarios en el primer semestre de 2025, Falcao se entrenó de forma individual, pero no tuvo continuidad en ningún club, por lo que se espera que primero recupere ritmo antes de ser convocado.

Con la llegada de Radamel Falcao García, Millonarios dio por cerrado su mercado de fichajes para el 2026-I.

La titular de Millonarios contra River Plate

Diego Novoa; Sergio Mosquera, Alex Moreno, Jorge Arias; Carlos Sarabia, Stiven Vega, Mateo García, Danovis Banguero; David Mackalister Silva, Carlos Darwin Quintero, y Leonardo Castro.

El banquillo de suplentes estará compuesto por Guillermo de Amores, Samuel Martín, Sebastián Valencia, Sander Navarro, Rodrigo Ureña, Sebastián del Castillo, Alex Castro, Beckham David Castro, Julián Angulo, Brayan Campaz y Jorge Cabezas Hurtado.