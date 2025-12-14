[Video] Juan David Cabal alucina en Juventus; anotó el gol de triunfo ante Bologna

El colombiano Juan David Cabal desbloqueó este domingo a la Juventus Turín con un gol al minuto 64 ante el Bologna de Jhon Lucumí (quien fue titular), anotación apenas ciento ochenta segundos después de saltar al campo, el cual decidió un duelo que devuelve a la 'Vecchia Signora' a los puestos de competiciones europeas.



Se ha acostumbrado Juan David Cabal a ser un revulsivo tremendo en Turín, pues es la segunda vez en lo que va de temporada que sale del banquillo y cambia por completo el partido. Lo hizo antes frente al Atalanta a finales de septiembre, cuando tras solo dos minutos en el campo rascó el tanto del empate.

Cabal olvida sus lesiones y va ganando protagonismo en la Juve

El defensa colombiano, de 24 años, llegó en el verano de 2024 a la Juventus como una gran promesa para la defensa juventina. En noviembre, en cambio, una lesión grave de rodilla durante un entrenamiento con la selección colombiana comprometió toda su proyección.



Se perdió toda la pasada campaña y volvió el pasado 13 de septiembre, ante el Inter de Milán. También como suplente. Y después de dos jornadas consecutivas en el banquillo, tuvo que saltar al terreno de juego como emergencia tras la lesión del brasileño Bremer, capitán del equipo. Su impacto en ese partido ante el Atalanta, con el tanto del empate, fue total.



Se volvió a lesionar, sin embargo, en este caso fue una molestia muscular, algo que le impidió tener esa continuidad que le permita pelear por la titularidad. Estuvo fuera 8 partidos entre octubre y noviembre. Cuando volvió a estar disponible, Luciano Spalletti ya era el nuevo entrenador. Se ha tenido que ir ganando poco a poco la confianza del técnico, que ya le colocó como titular ante el Nápoles y el Udinese.

El lateral colombiano destrabó el partido a favor de la 'Vecchia Signora'

Y pese a su suplencia ante el Bologna, Cabal respondió por todo lo alto en un partido en el que la 'Juve' había visto cómo le era anulado un tanto de Jonathan David (por fuera de juego de McKennie) y cómo el larguero salvó el tanto de Zortea para el Bologna.



El duelo entre rivales directos por la zona 'Champions' y puestos europeos estuvo abierto hasta el minuto 64. Cabal había entrado en el 61. Se elevó en un centro lateral perfecto de Yildiz para rematar con la cabeza y superar a Ravaglia.