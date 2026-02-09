[Video] Kathe Tapia atajó tres penaltis y Palmeiras es supercampeón en Brasil

El equipo de Palmeiras femenino volvió a celebrar un nuevo título, su primero de este 2026 para el actual campeón del Campeonato Paulista y la Copa de Brasil, esta vez frente a Corinthians en el marco de la Supercopa Femenina, donde la colombiana Katherine Tapia se hizo gigante en la tanda de los penaltis.

Luego de un empate 1-1 en el tiempo regular del partido, el título tuvo que definirse desde el punto blanco del penalti, allí, la arquera de la Selección Colombia Femenina dio nuevamente muestras de una de sus grandes fortalezas, atajando tres remates de Corinthians y ayudando en gran manera a la consecución de la supercopa.

La guardameta de 33 años, quien milita en el ‘verdao’ desde el 2023, sigue demostrando el buen nivel que goza en la actualidad y atajó penaltis a figuras como Tamires, Jhonson y Gabi Zanotti, una actuación estelar que le da un nuevo título al equipo de Palmeiras donde también juegan las colombianas Ana María Guzmán y Greicy Landázuri.

Por su parte, Palmeiras logró la victoria 5-4 en la tanda de los penaltis gracias a los exitosos remates de Bia Zaneratto, Poliana, Duda Santos, Pati Maldaner y Taina Maranhao, un marcador ajustado que tuvo a Kathe Tapia como protagonista en el arco del ‘verdao’.

Palmeiras y su gran reto en este 2026

El equipo brasileño ya tiene asegurado un cupo en la próxima Copa Libertadores femenina, competencia organizada por la Conmebol que está programada para llevarse a cabo a finales de septiembre y comienzos de octubre.

Un Palmeiras que recordemos ya alzó ese prestigioso título continental en 2022 y fue subcampeón en 2023, mientras que Corinthians fue el último ganador del torneo venciendo en la tanda de los penaltis (5-3) al Deportivo Cali en la gran final del año pasado.

