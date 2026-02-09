En las últimas horas, el delantero colombiano Jhon Jader Durán fue anunciado de manera oficial en el Zenit de San Petersburgo, equipo ruso que se interesó en sus servicios tras un pequeño paso por el Fenerbahce de Turquía, conjunto al que llegó en condición de préstamo por parte del club Al Nassr que lidera el portugués Cristiano Ronaldo.

El delantero antioqueño de apenas 22 años tendrá el sexto club en su carrera tras surgir en el Envigado Fútbol Club, emigrar al Chicago Fire de la MLS y tener paso destacado en el Aston Villa de la Premier League, jugador que desde su experiencia en el conjunto inglés no ha podido asentarse en un equipo por más de seis meses.

Jhon Jader Durán se fue al fútbol de Rusia

El atacante que en su momento estuvo fijo en la Selección Colombia que dirige el técnico Néstor Lorenzo, estrenará nuevo equipo en este 2026, conjunto ruso al que llega en condición de préstamo hasta junio de este año procedente del club Al Nassr, que es dueño de sus derechos deportivos y que tiene contrato con el antioqueño hasta mediados del 2030.

Zenit de San Petersburgo confía en el talento y el poder goleador del colombiano, jugador que en el anuncio oficial del equipo aparece con gafas y traje oscuro al mejor estilo de la serie ‘Hombres de Negro’, usando incluso el famoso artefacto de la producción que sirve para borrar la memoria.

Durán se encontrará con un colombiano en el Zenit

El delantero se verá las caras con otro futbolista colombiano que supo vestir la camiseta de la selección ‘Tricolor’, se trata de Wilmar Barrios, quien milita en el Zenit de San Petersburgo desde febrero de 2019.

En cuanto al tema salarial, reportes indican que Jhon Jader Durán percibirá un dinero cercano a lo que ganaba en el Fenerbahce, una cifra que estaría entre los 8.8 y los 9 millones de dólares, convirtiendo al delantero colombiano en el mejor pagado del equipo ruso, que tiene opción de comprarlo a cambio de 35 millones una vez acabe su préstamo en junio de este año.

