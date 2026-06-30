[VIDEO] Mbappé firmó su doblete y liquidó a Suecia con un golazo

Francia y Suecia se miden en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 con un vibrante partido para sellar el paso a los octavos. Los franceses sueñan con el tercer título y para ello tendrán que meterse nada más ni nada menos que a una nueva final como sucedió en 2022.

Un partido con grandes jugadores como Kylian Mbappé, Michael Olise, Bradley Barcola, Désiré Doué en Francia y Viktor Gyökeres y Alexander Isak en Suecia. Los franceses pasaron a esta instancia con cuatro anotaciones de Mbappé en la fase de grupos y líderes, además de un Ousmane Dembélé inspirado con tres goles frente a Noruega.

Lea también VIDEO - Barcola le rompió le arco a Suecia y amplía la ventaja de Francia

Francia clasificó líder de su grupo con puntaje perfecto, mientras que Suecia pasó a esta instancia como uno de los mejores terceros de su zona. Durante los primeros 45 minutos, los galos fueron mucho más, pero la fortuna no los acompañó, especialmente con un remate de Bradley Barcola desviado.

EL SEGUNDO GOLAZO DE KYLIAN MBAPPÉ

Durante la primera parte, Francia fue el que propuso en los primeros 45 minutos. Fueron los protagonistas con intentos de Bradley Barcola con un remate por encima, un Kylian que quería anotar y se topó con el palo y un Michael Olise que también se encontró con el vertical.

Sin embargo, antes de terminar la primera parte, Francia encontró lo que tanto buscó a lo largo de los 45 minutos iniciales en una jugada individual en la que Kylian Mbappé creó una jugada individual y buscó el palo más lejano.

En el segundo tiempo, Kylian Mbappé marcó el segundo gol y el tercero para Francia en un encuentro en el que Suecia quedó mal parado por la ráfaga de anotaciones franceses. El astro del Real Madrid marcó en el complemento al entrar al área y sacar un remate tras la asistencia de Michael Olise para anotar un golazo.

Con esta anotación, Kylian Mbappé llegó a la cifra de 18 goles en el Mundial y se perfila a un tanto de Lionel Messi como el máximo artillero de la historia de los Mundiales. Además, llegó a seis goles en el certamen, mismos que Messi.