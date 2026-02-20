[Video] La curiosa respuesta de Luis Enrique sobre Vinícius y su caso discriminatorio

El partido de ida entre Benfica y Real Madrid correspondiente a uno de los cruces de ‘playoffs’ en la presente edición de la UEFA Champions League, acabó con triunfo 1-0 para el equipo ‘merengue’ con un golazo de Vinícius Junior, quien también fue protagonista por acusar al jugador Gianluca Prestianni de lanzarle un insulto racista.

El delantero brasileño acudió al juez central para contarle sobre el insulto que recibió por parte del jugador del Benfica, que desmintió totalmente haber llamado ‘mono’ a Vinícius justo después de que anotara el gol, una situación que está siendo analizada por la UEFA y que de momento no ha tomado acciones disciplinarias hasta conocer de forma verídica lo sucedido.

La respuesta de Luis Enrique al caso de Vinícius Junior

Uno de los entrenadores más reconocidos en la actualidad es sin duda el español Luis Enrique, quien tuvo paso por el banquillo del Barcelona y que por fin logró llevar al PSG a su anhelado primer título en la UEFA Champions League.

El estratega de 55 años, quien se caracteriza por sus particulares declaraciones sobre el fútbol y que vive con gran intensidad este deporte, fue recientemente consultado sobre la situación de Vinícius en el partido contra el Benfica, eludiendo de forma muy sagaz el caso asegurando que no tenía nada importante que decir al respecto, esto, después de un silencio que parecía ser el preludio de una respuesta más extensa y detallada.

El técnico del PSG habló de la lesión de Ousmane Dembélé

Por otro lado, en la conferencia de prensa previa al duelo entre PSG y Metz por la Ligue 1 de Francia, el estratega español dio un parte de tranquilidad sobre el delantero francés, quien tuvo que ser reemplazado del partido ante Mónaco por Champions tras sentir molestias físicas.

“Fue solo un golpe. Creo que conocemos perfectamente al jugador. Tenemos la mentalidad de no arriesgar a ningún jugador y a gestionar de la mejor manera a cada jugador. Pero las lesiones forman parte del fútbol de alto nivel y hay que saberlo”, afirmó Luis Enrique.

