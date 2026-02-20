Mourinho y el plan que tiene con Richard Ríos antes de visitar a Real Madrid en Champions

El mediocampista colombiano Richard Ríos volvió a jugar un partido oficial con la camiseta de Benfica, después de más de un mes desde que sufrió una luxación anterior traumática del hombro derecho el pasado 14 de enero en la derrota de las águilas ante Porto.

Ríos adelantó un trabajo especial de recuperación, el cual le permitió retomar la actividad con el equipo portugués y alcanzó a sumar minutos el martes 17 de febrero en el compromiso contra Real Madrid por la ida de los playoffs en la UEFA Champions League.

El mediocampista de 25 años estuvo en el banco de suplentes, pero fue enviado al terreno de juego en el minuto 71 en lugar de Rafa Silva.

Con Ríos en cancha, Benfica mejoró su rendimiento y arrinconó a Real Madrid en su propio campo. A pesar del tiempo por fuera de las canchas por la lesión, Richard Ríos se mostró con buen ritmo competitivo y determinante en las águilas.

Mourinho tiene un plan con Richard Ríos

Para visitar a Real Madrid el miércoles 25 de febrero en el partido de vuelta de los playoffs en la Champions League, el entrenador José Mourinho tiene un plan de trabajo con Richard Ríos.

Se espera que Ríos sume minutos este sábado 21 de febrero en el partido contra AVS por la fecha 23 de la primera división de Portugal.

Ríos sería titular y jugaría gran parte del compromiso con el objetivo de llegar en la mejor condición física al duelo contra Real Madrid.

Adicionalmente, se espera que el mediocampista colombiano esté desde el inicio en el duelo por Champions League.