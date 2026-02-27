[Video] Lanús sorprendió a Flamengo: le ganó en el Maracaná la Recopa Sudamericana

Luego del triunfo 1-0 obtenido por Lanús en el partido de ida en esta edición de la Recopa Sudamericana, Flamengo buscaba en condición de local y con el apoyo de su público darle vuelta a la serie, conjunto brasileño que contó con el colombiano Jorge Carrascal en la nómina titular.

El equipo argentino, consciente del poderoso rival al que estaba enfrentando (último campeón de la Copa Libertadores y del Brasileirao) jugó con altura en el Maracaná y empezaría sorprendiendo con un gol al minuto 29, cuando Rodrigo Castillo aprovechó un error del arquero Agustín Rossi para abrir el marcador.

Lea también: Gallardo se despidió de River Plate: victoria contra Banfield y mensajes infinitos de agradecimiento

Flamengo forzó el tiempo extra, pero Lanús terminó ganando

El partido estuvo lleno de intensidad y bajo una lluvia constante que hacía todo más épico, allí, el ‘Mengao’ logró reaccionar ante de finalizar el primer tiempo y empató el partido gracias a un penalti que fue bien cobrado por el uruguayo Giorgian De Arrascaeta, que puso el 1-1 al minuto 37.

Flamengo, que no venía cumpliendo un buen inicio de temporada, lograría el 2-1 al minuto 85 con una nueva anotación de penalti, que esta vez fue obra de Jorge Luiz Frello "Jorginho", resultado que forzaba el tiempo extra.

Sopresa en el Maracaná: Lanús fulminó a Flamengo

Lanús no dejó de creer y confiaba en sus armas para hacerle daño al poderoso equipo brasileño, y fue al minuto 118 cuando José María Canale conectó un cabezazo enviado desde un tiro de esquina para poner el 2-2 parcial en el compromiso.

Luego, con Flamengo jugado en zona de ataque buscando el gol que le ayudara a empatar en el marcador global, el equipo 'granate' aprovechó un contragolpe para poner el 3-2 en el partido, golazo de Dylan Aquino que superó al arquero Rossi y definió ante la marca de un rival.

En otras noticias: Cristiano Ronaldo compró acciones de un club español