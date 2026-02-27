Gallardo se despidió de River Plate: victoria contra Banfield y mensajes infinitos de agradecimiento

Marcelo Gallardo, ídolo histórico de River Plate, puso fin este jueves a su segundo ciclo como entrenador del Millonario con una victoria por 3-1 sobre Banfield en el Monumental, donde unos 80.000 hinchas mostraron con la misma vehemencia su agradecimiento al DT y su descontento con los jugadores.

El partido, válido por la séptima fecha del Apertura argentino, se presentaba como la oportunidad de que los hinchas despidieran al Muñeco en su casa. Pero el Monumental, incluso antes del pitazo inicial, aprovechó para apretar al plantel con cánticos de reprobación.

Lucas Martínez Quarta (12’), Sebastián Driussi (46’) y Joaquín Freitas (58’) anotaron los goles para la victoria del Millonario, y Mauro Méndez (45’) señaló el único tanto del equipo del sur bonaerense en este cotejo por la séptima fecha del torneo Apertura.

La victoria sobre Banfield cortó una racha de tres caídas en fila que había precipitado el final del ciclo del DT, que se fue despedido por los hinchas al grito de "Gallardo es de River, de River no se va", mientras que los fanáticos abuchearon y silbaron a los jugadores cuando dejaron el campo de juego, responsabilizándolos por la salida del ídolo.

Como era de esperarse, Gallardo fue recibido por miles de fanáticos del Millonario en su último partido al frente de la banda roja, en el cierre de un segundo ciclo que estuvo muy por debajo de una primera etapa histórica (2014-2022).

-"Gracias eternas"-

El Muñeco, que anunció su renuncia en la noche del lunes en un video en las redes sociales de River, luego de tres derrotas seguidas en el Apertura, pidió que no hubiera ningún tipo de homenaje oficial en su último encuentro.

Pero los hinchas en el Monumental opinaron. Hubo silbidos e insultos para varios jugadores, entre ellos para el zaguero chileno Paulo Díaz y el volante colombiano Kevin Castaño, y soltaron una ovación cuando se anunció el nombre del entrenador por los altoparlantes.

En las tribunas destacaron dos banderas, una que rezaba "Que la noticia no tape la historia. Gracias eternas, Muñeco y cuerpo técnico", y otra que decía "Nunca dejamos de creer", en alusión a una frase característica del DT.

Como se hizo costumbre desde hace tiempo, miles de hinchas cantaron "Muñeco" en su ingreso al campo de juego, y Gallardo saludó con aplausos hacia el público, pero también juntó sus manos en el aire, en un gesto de pedido de disculpas por no haber alcanzado los objetivos.

-Driussi cortó con la sequía-

River dominó el encuentro con claridad, y más allá de sufrir alguno de los desajustes defensivos que caracterizaron al equipo en esta temporada, esta vez encontró la contundencia en ataque que le había faltado en varios encuentros y, de hecho, el atacante Driussi volvió a anotar después de 14 partidos de sequía.

"Tratamos de revertir la situación en la que veníamos. Sabemos lo que Marcelo representa para la institución, también para nosotros dentro del vestuario. Lo vamos a extrañar, pero esto sigue", destacó Tomás Galván, la figura del encuentro.

De su lado, el defensor Martínez Quarta reconoció que los jugadores venía incumpliendo las expectativas. "Somos los máximos responsables. Nos vamos con un sabor amargo porque Marcelo no merecía irse así, él es como un padre para mí, me hizo crecer como jugador y persona. Lamentablemente, las cosas no salieron".

En los próximos días se conocerá quién será el sucesor de Gallardo en el banco de River, aunque la prensa local destacó como gran candidato a Eduardo "Chacho" Coudet, actual conductor de Alavés, de España.