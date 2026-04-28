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Luis Díaz

VIDEO - Lucho Díaz, clave en el 1-0 de Bayern sobre PSG. así le hicieron penal

Luis Fernando Díaz fue derribado dentro del área por el defensa ecuatoriano de Willian Pacho.
Daniel Zabala
Falta a Luis Díaz en el Bayern Múnich Vs PSG
Falta a Luis Díaz en el Bayern Múnich Vs PSG // AFP

El colombiano Luis Fernando Díaz demostró una vez más ser uno de los jugadores más importantes de Bayern Múnich en la temporada 2025-2026.

Este martes 28 de abril, Díaz fue clave en el 1-0 parcial del equipo alemán sobre París Saint Germain, en el partido de ida de la fase semifinal de la UEFA Champions League.

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Así le cometieron penal a Lucho Díaz

En el minuto 15, Bayern Múnich estaba lanzado al ataque en búsqueda de la apertura del marcador. En una acción rápida, Luis Díaz recibió dentro del área la pelota tras un pase de Michael Olise.

Sin embargo, justo cuando el colombiano se preparaba para rematar al arco fue derribado por el zaguero ecuatoriano Willian Pacho, quien le cruzó su pierna izquierda.

Lucho cayó al césped y el juez central sancionó la falta penal.

Harry Kane anotó

Después de confirmarse la infracción, el experimentado delantero Harry Kane se encargó de cobrar y poner el 1-0 en favor de Bayern Múnich.

PSG empató

París Saint Germain reaccionó y en el minuto 24 empató el marcador con golazo de Kvaratskhelia.

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