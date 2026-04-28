Karl-Heinz Rummenigge, directivo del Bayern Múnich de Alemania, donde juega el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda, confirmó si el club quiere fichar al atacante francés Désiré Doué, de apenas 20 años.



Rummenigge fue sincero y reveló que por ahora no se realizará una gestión por el galo, pero dijo que en algún momento la institución sí quiso hacerse con los servicios del futbolista que en la actualidad viste los colores del Paris Saint-Germain de la Ligue 1 de Francia.

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El interés existió

“Nos habría encantado ficharlo; habría sido un gran encaje para nosotros (…) El jugador habría sido una buena opción para nosotros en términos de relación calidad-precio, considerando la cuota de traspaso y el salario”, manifestó el dirigente.



Désiré Doué, de no ocurrir nada extraordinario, estará con la selección de Francia en lo que será la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que, como bien se sabe, se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

El jugador es de talla mundial

Doué está llamado a pelear las próximas ediciones del Balón de Oro. Es un jugador versátil, tiene una técnica muy buena en el control de pelota y en el uno contra uno es uno de los futbolistas más complejos de detener. Además, tiene buena pegada.



El extremo derecho, cabe mencionar, estará enfrentando al Bayern Múnich de Luis Díaz este martes 28 de abril por el partido de ida de las semifinales de la Uefa Champions League. Este duelo se llevará a cabo en el Parque de los Príncipes.

Una final de adelantada

La serie, se espera, esté entretenida de inicio a fin. Muchos hinchas colombianos estarán muy atentos al rendimiento que tenga Luis Fernando Díaz en este cotejo de ida y también en la vuelta. En cuartos, el cafetero le marcó dos goles al Real Madrid.



PSG, como bien se sabe, es el vigente campeón de la Liga de Campeones de Europa y hará todo lo posible por defender el título. Es una serie muy pareja, pues los dos planteles son muy buenos. Cualquier cosa puede pasar.