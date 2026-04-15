VIDEO - Lucho Díaz héroe de Bayern Múnich: golazo Vs Real Madrid

El colombiano Luis Fernando Díaz se convirtió en el gran héroe de Bayern Múnich este miércoles 15 de abril al anotar el gol que le dio la clasificación a su equipo sobre Real Madrid a las semifinales de la UEFA Champions League.

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Así el gol de Luis Díaz Vs Real Madrid

En el minuto 88, cuando el marcador del partido de vuelta estaba 2-3 en favor de Real Madrid, Luis Díaz saco a relucir todo su talento para empatar el encuentro y darle la ventaja a Bayern Múnich en la serie.

Lucho recibió la pelota sobre la banda izquierda, posteriormente se asoció con su compañero Jamal Musiala para encontrar un espacio entre tantos jugadores que estaban en el área merengue.

El colombiano sorprendió con un potente remate de media distancia de pierna derecha, que se metió al arco de Real Madrid por el ángulo superior de la mano izquierda del portero Andriy Lunin, que nada pudo hacer.

Con este gol, Bayern Múnich se puso arriba 5-4 en la serie y se encaminó hacia la semifinales de la Champions.

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Michael Olise confirmó la clasificación

Tras el golpe que significó el gol de Lucho Díaz, Bayern Múnich puso cuentas finales en el partido en el minuto 90+4 gracias a un nuevo tanto de Michael Olise.

El extremo francés aprovechó los espacios que dejó Real Madrid en defensa para controlar la pelota, transportar por algunos metros y antes de ser marcado sacó un remate de zurda que se metió al pórtico de Real Madrid.