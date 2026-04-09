El efecto “Lucho”: Bayern Múnich conquista Colombia con ventas récord

El impacto de Luis Díaz en el FC Bayern Múnich va mucho más allá de lo deportivo. El extremo colombiano no solo se ha convertido en una pieza clave dentro del esquema de Vincent Kompany, sino que también está generando una auténtica revolución comercial para el club bávaro, con cifras que superan todas las expectativas.

Colombia se ha convertido así en el mercado de mayor crecimiento para el Bayern

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Uno de los momentos más destacados de su temporada se dio en el Real Madrid, donde marcó en el Santiago Bernabéu tras una asistencia de Serge Gnabry, en el duelo de ida de los cuartos de final de la Champions League.

El fenómeno Díaz también se refleja fuera del campo. El Bayern lo ha convertido en embajador clave en sus canales en español, explotando su conexión con el público latinoamericano. Su imagen, a menudo acompañada de la bandera colombiana o elementos culturales como el acordeón, ha impulsado al club a superar los cinco millones de seguidores colombianos en redes sociales.

Colombia se ha convertido así en el mercado de mayor crecimiento para el Bayern, impulsado por la figura de un jugador que representa una historia de superación. “Fichar por el FC Bayern fue la decisión correcta”, afirmó Díaz, convencido de que su presente en Alemania apenas comienza a escribir sus mejores capítulos, tanto dentro como fuera de la cancha.

Aumento del 400 % en los pedidos de camisetas desde Colombia

Según reportes cercanos a la institución, específicamente del periodista Kilian Kreitmair, periodista del diario Abendzeitung, de Múnich, desde que se anunció su fichaje procedente del Liverpool FC, el Bayern ha registrado un aumento del 400 % en los pedidos de camisetas desde Colombia

Además, un crecimiento del 200 % en las visitas a su tienda online en ese país. Un fenómeno que posiciona a Díaz entre los cinco jugadores con mayores ventas del club en la temporada, solo por detrás de referentes como Manuel Neuer y Harry Kane.

En el campo, su rendimiento también respalda la inversión de 70 millones de euros. El guajiro suma 41 participaciones de gol en 40 partidos, superando ampliamente los registros de su predecesor Leroy Sané, quien en su mejor temporada alcanzó 29 en 45 encuentros. Su velocidad, desequilibrio y eficacia en el uno contra uno han encajado perfectamente en el modelo del Bayern.