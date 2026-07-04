[Video] Luis Díaz desperdició el segundo gol de Colombia

La Selección Colombia salió a imponer condiciones frente al equipo comandado por Carlos Queiroz y logró abrir el marcador de manera muy temprana con Jhon Arias, pero el segundo gol no se ha podido cantar.

Luis Díaz es justamente el jugador que no ha podido abrir el marcador a pesar de las reiteradas oportunidades que ha tenido frente al arco rival, la más clara de ellas sobre el minuto.

VIDEO: Luis Díaz se comió un nuevo gol frente a Ghana

El equipo de Néstor Lorenzo está cumpliendo con la tarea y se está robando el protagonismo al vencer por la mínima diferencia a Ghana.

La 'tricolor' anotó con Jhon Arias y en el segundo tiempo ha tenido varias opciones de gol en los pies de Luis Díaz, pero el guajiro no las ha podido concretar.

Ya le anularon un gol en el arranque de la segunda parte por fuera de lugar y luego desperdició un tiro frente a Lawrence Ati-Zigi.

Gustavo Puerta aguantó la pelota, arrastró marcas y envió un pase a Luis Díaz quien terminó solo frente al arco, pero el arquero salió rápido a achicarle el remate, negándole el segundo gol.

Colombia se enfrentaría ante Suiza en octavos de final

De llegar a avanzar, la selección Colombia ya tendría un posible rival en caso de lograr su clasificación a los octavos de final de la Copa Mundial.

Tras definirse el cuadro de la fase eliminatoria, el combinado nacional se enfrentaría a Suiza si consigue avanzar desde su grupo, en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la primera ronda de eliminación directa.