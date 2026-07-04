VIDEO - Golazo de Jhon Arias y Colombia le gana 1-0 a Ghana en el Mundial

Con todo salió la Selección Colombia este viernes 3 de julio para afrontar el partido contra Ghana por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo al abrir el marcador en la primera opción de gol que generó.

Así fue el 1-0 de Colombia contra Ghana

En una acción rápida por la banda derecha, Daniel Muñoz recibió la pelota recostado a la línea lateral. El zaguero no perdió tiempo y le envió el esférico a Luis Javier Suárez, quien había entrado al partido debido a la lesión que sufrió Jhon Córdoba.

Suárez sorprendió al dominar el esférico y lanzarse por la banda hasta el fondo de la cancha en donde encontró el espacio para lanzar un centro al segundo palo.

La pelota tomó destino del espacio vacío, en donde apareció Jhon Adolfo Arias, que solo y sin marca solo tuvo que empujar el balón para poner el 1-0.

Con esta anotación, Jhon Arias celebró su primer tanto en una Copa del Mundo y Colombia festejó su quinto gol en el actual Mundial.

Suiza, posible rival de Colombia

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En caso de confirmar la victoria sobre Ghana, la Selección Colombia se enfrentará en la ronda de octavos de final a Suiza, que dejó en el camino a Algeria.

El duelo está programado para el martes 7 de julio en Vancouver.